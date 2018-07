Fun am Freitag: Gernot Kulis im ORF-„Sommerkabarett“

Außerdem: „Was gibt es Neues? – Classics“, Dakapo für „Pratersterne“ und „Ein echter Wiener geht nicht unter“

Wien (OTS) - Viel Fun am Freitag mit „Sommerkabarett“, „Was gibt es Neues? – Classics“, „Pratersterne“ und „Ein echter Wiener geht nicht unter“! Im ORF-„Sommerkabarett“ am Freitag, dem 20. Juli 2018, um 20.15 Uhr in ORF eins gibt es ein Wiedersehen mit Gernot Kulis und dem ersten Teil der „Kulisionen“. Gleich danach um 21.15 Uhr sind bei „Was gibt es Neues? – Classics“ die besten Szenen aus den vergangen Jahren zu sehen. Noch einmal Lachen über die witzigsten Rateversuche von Gernot, Beimpold, Maurer, Straßer, Eberhartinger und Co. – diesmal vom „Doppelschlag“ bis zur „Grünlücke“. Um 22.10 Uhr erleuchten dann die „Pratersterne“ mit Hosea Ratschiller den Kabaretthimmel am Freitag. Beim Dakapo der zweiten Folge der vergangenen Staffel zu sehen sind Gery Seidl, Erika Ratcliffe, Johannes Dullin und Omar Sarsam. Und zum Abschluss heißt es dann um 22.40 Uhr beim Wiedersehen mit der Familie Sackbauer „Ein echter Wiener geht nicht unter“ – mit Mundl als Opa.

Sommerkabarett – Gernot Kulis: „Kulisionen“ (1) am 20. Juli um 20.15 Uhr

Ö3-Comedian Gernot Kulis ist mit sich, Österreich und der Welt auf Kulisionskurs. In seiner Live-Show blickt er hinter die Kulissen seines ganz normalen Alltagswahnsinns. Beruflich hat er Spaß, privat tut er sich ungleich schwerer. Wer glaubt ihm noch irgendetwas? Telefonisch einen Tisch für zwei zu reservieren wird zum Ding der Unmöglichkeit. Auch der Versuch, den Diebstahl seines Handys bei der Polizei anzuzeigen, scheitert kläglich an seiner Glaubwürdigkeit. Eine pointenreiche Stand-up-Show zum schieflachen! Teil zwei ist am 27. Juli um 20.15 Uhr in ORF eins zu sehen.

ORF-Sommerkabarett im Überblick:

27. Juli: Gernot Kulis: „Kulisionen (2)“

3. August: Clemens Maria Schreiner: „Immer ich“

10. August: Comedy Hirten: „In 80 Minuten um die Welt“

17. August: Alex Kristan: „Jetlag“

24. August: Tricky Niki: „PartnerTausch“

31. August: Lukas Resetarits: „70er – leben lassen“

7. September: Klaus Eckel: „Zuerst die gute Nachricht“

Das „Sommerkabarett“ ist jeweils am Dienstag danach im Rahmen der „DIE.NACHT“ nochmals in ORF eins zu sehen. Mit zwei Ausnahmen: Am 24. Juli steht Andreas Vitásek mit „Grünmandl“ auf dem Programm und am 31. Juli ist Hosea Ratschiller mit „Die allerletzten Tage der Menschheit“ zu sehen.

„Was gibt es Neues? – Classics“ um 21.15 Uhr

Vom „Doppelschlag“ bis zur „Grünlücke“ – ein Wiedersehen mit den witzigsten Fragen und Antworten aus der beliebten Rate-Comedy mit Oliver Baier gibt es bei „Was gibt es Neues? – Classics“. Beim Rückblick auf die Highlights der vergangenen Jahre sind u. a. Lukas Resetarits, Ulrike Beimpold, Robert Palfrader, Klaus Eberhartinger und Katharina Straßer zu sehen.

„Pratersterne“ mit Seidl, Ratcliffe, Dullin und Sarsam um 22.10 Uhr

Hosea Ratschiller lädt wieder zum Stand-up-Abend für bekannte und vor allem für weniger bekannte Künstlerinnen und Künstler ins „Fluc“ am Wiener Praterstern. In der zweiten Folge der zweiten Staffel liefern diesmal Gery Seidl, Erika Ratcliffe, Johannes Dullin und Omar Sarsam Stand-up-Comedy vom Feinsten.

„Ein echter Wiener geht nicht unter“: „Der Enkel“ um 22.40 Uhr

Mundl ist Großvater geworden. Die Taufe des jüngsten Sackbauers geht nicht ohne die üblichen Komplikationen ab, da Karli und Irma einen anderen Namen als Edmund ausgesucht haben.

Mit Karl Merkatz (Edmund „Mundl“ Sackbauer), Ingrid Burkhard (Toni Sackbauer), Erika Deutinger (Hanni Sackbauer), Klaus Rott (Karli Sackbauer), Liliana Nelska (Irmi Sackbauer), Alexander Waechter (Franzi) u. a.

Apropos Kabarettistisches: „Kabarettgipfel“ am 3. und 4. Dezember 2018 in der Wiener Stadthalle – Tickets erhältlich

Andreas Vitásek, Viktor Gernot, Thomas Stipsits, Eva Maria Marold und Andreas Rebers sind die Protagonisten des nächsten großen „Kabarettgipfel“-Treffens in der Wiener Stadthalle am 3. und 4. Dezember 2018. Karten dafür sind unter tickets.ORF.at, www.stadthalle.com, www.wienticket.at sowie www.oeticket.at erhältlich.

