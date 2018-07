Neuauflage von „JedermannJedefrau – Das Salzburger Festspielmagazin“

Vom 20. Juli bis 24. August jeweils Freitag live um 18.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Wie schon im Vorjahr bietet die erfolgreiche nationale Vorabend-Eigenproduktion des ORF-Landesstudios Salzburg „JedermannJedefrau – Das Salzburger Festspielmagazin“ auch im Festspielsommer 2018 wieder Interviews, Hintergrundinformationen und Festspielwürdiges vor und hinter den Kulissen. Die vom ORF-Landesstudio hergestellte und via ORF 2 national gesendete sechsteilige TV-Produktion verfolgten 2017 bis zu 400.000 Zuseherinnen und Zuseher. Die durchschnittliche Reichweite lag bei 243.000 Zuseherinnen und Zuseher und bei 20 Prozent Marktanteil. Die Sendung, die an sechs Freitagen um 18.30 Uhr in ORF 2 gezeigt wird, präsentiert sich heuer mit zahlreichen Neuerungen, u. a. gestalten ORF-Kulturlady Barbara Rett, Anchorwoman der großen ORF-Kulturübertragungen, und ORF-Landesdirektor Christoph Takacs gemeinsam eine neue regelmäßige Rubrik des vorabendlichen Kulturmagazins.

„Vor der Premiere“ mit Barbara Rett und Christoph Takacs

Barbara Rett informiert im Festspielmagazin jeweils vor der Premiere ganz persönlich über die anstehenden Festival-Highlights. Gemeinsam mit Christoph Takacs begibt sie sich an jene Orte, die man auch als die Wiege der Salzburger Festspiele bezeichnen könnte, beispielsweise Schloss Leopoldskron. In den einzelnen Ausgaben geht es um besondere Künstler, wichtige Kulturthemen und kleine wissenswerte Geheimnisse. Der Bogen spannt sich von der Vergangenheit bis zur Gegenwart und wagt auch einen Blick in die Zukunft – all das kompakt in vier Minuten.

Rück- und Ausblicke auf das Festspielgeschehen: Moderation im bewährten Team – Tobias Pötzelsberger und Romy Seidl

„JedermannJedefrau“ fasst jeden Freitag die ausklingende Festivalwoche kurz und pointiert zusammen und liefert einen spannenden Ausblick auf die kommenden Produktionen und Ereignisse samt einem Veranstaltungskalender und Antworten auf die Frage, wer sich auf dem Red Carpet tummelt – eben alles, was man über den Kultursommer in Salzburg wissen muss. Zudem blickt „JedermannJedefrau“ hinter die Kulissen, berichtet das, was man normalerweise nicht sieht, zeigt Interviews mit Künstlerinnen, Künstlern, Regisseurinnen, Regisseuren sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und vervollständigt mit ganz persönlichen Geschichten über private Förderer den 360-Grad-Blick auf das weltbekannte Festival.

Die Moderation übernimmt wie schon im Vorjahr Anchorman Tobias Pötzelsberger, als Präsentatorin der „Außenstelle“ fungiert Romy Seidl – all das unter der Leitung von Kurt Liewehr.

Die wichtigsten Themen der ersten Sendung

„Eine Stadt bereitet sich vor“: Zwei Tage vor der diesjährigen Premiere des „Jedermann“ gibt es Interviews mit den Hauptdarstellern Stefanie Reinsperger und Tobias Moretti. Selbstverständlich gehören ein Eventkalender sowie ein Spezialtipp rund um die Salzburger Festspiele zu jeder Ausgabe von „JedermannJedefrau“.

Dakapos des Kulturmagazins gibt es ab 22. Juli in ORF III Kultur und Information (jeweils Sonntag, 19.50 Uhr, am 12. August um 18.20 Uhr).

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at