FP-Huber: Peinliche Rücktrittsaufforderung des gescheiterten Ex-Kanzlers Kern ist Armutszeugnis

FPÖ NÖ gratuliert Landesrat Waldhäusl zu Tierschutz mit Hausverstand

St. Pölten (OTS) - „Die Sozialdemokratie hat einmal mehr bewiesen, wie sehr die roten Genossen am Ende sind“, kommentiert FPÖ-Klubobmann LAbg. Ing. Martin Huber die Rücktrittsaufforderung des umstrittenen SPÖ-Obmannes Christian Kern. „Die Sozialisten streuen in einer Tour Fake News und verkaufen unsere Landsleute für dumm. Jeder weiß, dass Landesrat Waldhäusl die praxistaugliche Umsetzung eines Erlasses seines SPÖ-Vorgängers Maurice Androsch prüfen lässt – nur der sozialistische Nadelstreifbonze glänzt durch Unwissenheit“, sagt Huber.

Ebenso verhält sich der verantwortliche rote Ex-Landesrat Androsch. „Der weiß nicht einmal mehr, welche Vorgaben in seinem eigenen Erlass drinnen stehen, das ist an Peinlichkeit nicht zu überbieten“, ärgert sich der FPÖ-Klubobmann.

Martin Huber setzt der aktuellen künstlichen Aufregung entgegen, dass „Landesrat Waldhäusl die geltende Rechtslage vollzieht und ein großes Herz für Tiere hat“. Die FPÖ NÖ unterstützt das Vorhaben, das betäubungslose Schlachten so stark wie möglich zurückzudrängen, zu einhundert Prozent. „Uns Freiheitlichen geht es in keiner Weise um eine Religionsdebatte, sondern um Tierschutz mit Herz und Hirn. Beide Komponenten dürften einige politische Mitbewerber verloren haben“, so Huber.

