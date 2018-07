Donaustadt: Dennis Jale singt „American Evergreens“

Wien (OTS/RK) - Bis Sonntag, 26. August, wird für Groß und Klein auf der „Bühne Donaupark“ (22., Arbeiterstrandbadstraße 122) ein abwechslungsreiches Programm geboten. Um die Koordination kümmert sich der „Kulturverein Donaustadt“ (Präsident: Herbert Sobotka). Am Freitag, 20. Juli, stellt der Kabarettist Jürgen Vogl die Frage „Warum habe ich alles und nicht mehr?“. Beginn der amüsanten „Reise zur Blumenwiese im Kopf“: 19.30 Uhr. Die Kinder werden am Samstag, 21. Juli, ab 16.30 Uhr, durch Klara Kundu liebevoll betreut und auf Wunsch farbenfroh geschminkt. Ein Höhepunkt in der Saison 2018 ist der Auftritt des Sängers Dennis Jale am Samstag, 21. Juli. Begleitet von der Band „Jam Gang“ ruft dieser prominente „Rock-Entertainer“ mit der Musik-Show „Great American Evergreens“ bei der Zuhörerschaft eilends nostalgische Gefühle hervor. Start: 19.30 Uhr. Der Zutritt ist bei allen Kultur-Terminen auf der „Bühne Donaupark“ kostenlos. Auskünfte dazu: Telefon 0699/81 36 82 92 („Hotline“).

Am Sonntag, 22. Juli, musiziert ab 18.00 Uhr auf der Freiluft-Bühne im Donaupark nächst dem Irissee das „Richard Österreicher Quartett“. Gemeinschaftlich mit der charmanten Vokalistin Tini Kainrath servieren die vier routinierten Instrumentalisten dem Publikum das wohlklingende Programm „Gustostückerln“ (Eintritt frei). Während der nächsten Wochenenden stehen wieder beliebte Künstlerinnen und Künstler auf der „Bühne Donaupark“, darunter das Kabarett-Duo „Kernölamazonen“, die Kapelle „Vox Populi“, das Quartett „Popcorn 4“ und das Orchester „Original Swingtime Big Band“. Programm-Details gibt der „Kulturverein Donaupark“ gerne per E-Mail bekannt: office @ kv22.at.

Allgemeine Informationen:

Kulturverein Donaustadt:

www.kulturverein-donaustadt.at

Kabarettist Jürgen Vogl:

https://voglohnee.at/juergen-vogl-about.html

„Rock-Entertainer“ Dennis Jale:

www.dennis-jale.com/shows.html

Musiker Richard Österreicher (Wien Geschichte Wiki):

www.wien.gv.at/wiki/index.php?title=Richard_Oesterreicher

Sängerin Tini Kainrath:

www.tinikainrath.at

Der Donaupark:

www.wien.gv.at/umwelt/parks/anlagen/donaupark.html

