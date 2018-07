gabo Systemtechnik: Kapazitätserweiterung für Mikrorohr-Systeme und Expansion nach Großbritannien - Digitalisierung und Breitbandausbau treiben Wachstum an

Niederwinkling (ots) - Die gabo Systemtechnik GmbH, einer der führenden europäischen Systemlieferanten für die Telekommunikation, wächst aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage weiter deutlich. Das Unternehmen erweitert aktuell seine Produktions- und Lagerfläche am niederbayerischen Firmensitz Niederwinkling um 10.000 qm. Zum Jahresende 2018 soll die Produktionskapazität um mehr als 50% ausgebaut sein. Zudem expandiert der Hersteller ganzheitlicher Mikrorohrsysteme nach Großbritannien - mit der Gründung der Tochtergesellschaft gabocom Ltd. "Dies ist ein sehr attraktiver Zukunftsmarkt für uns. Wir schätzen dort das Marktvolumen für unser speedpipe-System auf 25 bis 30 Mio. Euro jährlich", sagt gabo-Geschäftsführer Markus Karl.

Führender Systemlieferant in der Glasfasertechnik

Mit seiner Wachstumsstrategie profitiert gabo Systemtechnik von der anhaltend starken Nachfrage nach moderner Breitbandtechnik in Europa und stärkt seine Marktposition als wichtiger Ansprechpartner und einer der größten Systemlieferanten für internationale Telekommunikationsunternehmen. Das Unternehmen entwickelt und produziert nicht nur Mikrorohre, sondern ein komplett aufeinander abgestimmtes System. Bei öffentlichen Tiefbaumaßnahmen werden heutzutage verstärkt Leerrohre mitverlegt, damit der spätere Aufbau von Glasfasernetzen einfacher wird. Bei Bedarf kann man in diese Mikroleitungen über Schächte die entsprechenden Kabel einblasen. So wird bereits bei der Bauplanung sichergestellt, dass Technologien wie zum Beispiel "Fibre to the home" ausgebaut werden können: Die Glasfaserleitung endet nicht mehr am Verteilerkasten auf dem Bürgersteig oder im Keller, sondern direkt "at home" in den Wohnungen. "Für unsere Kunden ist das sehr kosteneffizient", so Markus Karl.

Konkrete Ausbauplanungen in GB

In Großbritannien sind erst ca. 2% der Haushalte mit Glasfaserleitungen bis zur Wohnung versorgt. Das ist im westeuropäischen Vergleich sehr wenig. "Der Zeitpunkt für die Expansion passt sehr gut. Großbritannien hat Nachholbedarf bei der Verlegung von Glasfaserkabeln und es gibt konkrete Ausbauplanungen seitens der Netzbetreiber", erklärt Geschäftsführer Karl. "Auch die Regierung dort ist im Rahmen ihrer digitalen Strategie pro Glasfaser eingestellt. Uns kommt zugute, dass sich die Qualität, Lebensdauer und Effizienz der gabo-Komplettsysteme und des speedpipe-Systems bereits auf dem europäischen Festland bewährt haben." Die britische gabo-Tochter wird für Beratung, Vertrieb und den technischen Support zuständig sein.

Digitalisierung bringt weiteres Wachstum

Im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung forcieren Länder, Kommunen, Telekommunikationsanbieter und Versorger den Breitbandausbau. gabo ist mit diesem Markt gewachsen und im Bereich moderner Mikrorohrsysteme heute Hersteller und Ansprechpartner erster Wahl führender europäischer Telekommunikationsunternehmen. Das Unternehmen konnte seine Mitarbeiterzahl seit 2010 mehr als verdoppeln - auf heute 185.

Kapazitätsausbau: Investition in die Zukunft

"Bis Ende dieses Jahres werden wir die Erweiterung unseres Heimatstandortes und unserer Produktionskapazitäten abgeschlossen haben", erklärt gabo-Geschäftsführer Markus Karl. Um solche Investitionen in die Zukunft stemmen zu können, hat gabo einen starken Partner an seiner Seite: Bregal Unternehmerkapital, die seit gut einem Jahr an dem 1997 gegründeten Technologieunternehmen beteiligt ist. Gemeinsam ist man überzeugt, mit der Standorterweiterung in Bayern sowie der Expansion nach Großbritannien die Wachstumsstory auch in den nächsten Jahren erfolgreich fortzuschreiben.

Bildmaterial können Sie hier herunterladen:

- Spatenstich: Landrat Josef Laumer, Bürgermeister Ludwig Waas,

Christian Weigend (Bregal), Markus Karl und Alexander Rümmelein

(Geschäftsführer), Wirtschaftsreferent Erich Brunner, Architekt

Christian Illner (v.l.) https://bit.ly/2LxGXcS

- Neue Produktionshalle: Die zusätzliche Produktionshalle von gabo

steht: Aktuell laufen die Innenausbau- und

Installationsarbeiten. https://bit.ly/2uLm4DX

Über gabo Systemtechnik GmbH:

Das Unternehmen mit Sitz im bayerischen Niederwinkling entwickelt, produziert und vertreibt Mikrorohrsysteme. Zu den Kunden zählen sowohl führende europäische Telekommunikations-Gesellschaften als auch Ortsnetzbetreiber und Kommunen. Die Produktpalette umfasst mehr als 800 Rohre, Formteile und Abdichtelemente, die sich individuell kombinieren lassen. gabo beschäftigt 185 Mitarbeiter und ist derzeit vor allem in Deutschland, der Schweiz, Österreich, Italien und Belgien aktiv.

Weitere Informationen zur gabo Systemtechnik GmbH finden Sie auf www.gabosys.de.

Rückfragen & Kontakt:

gabo Systemtechnik GmbH

Saskia Stingl

Am Schaidweg 7

94559 Niederwinkling

Tel. +49 9962 950-235

marketing @ gabocom.de



IWK GmbH

Communication. Partner.

Florian Bergmann

Ohmstraße 1

80802 München

Tel. +49 89 2000 30-39

gabo @ iwk-cp.com