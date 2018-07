Wien-Leopoldstadt: Ein Tag beim See- und Stromdienst der Wiener Polizei

Wien (OTS) - Am 21. Juli 2018 findet in der Zeit von 13:00 bis 18:00 Uhr der nächste Teil des Wiener Ferienspiels 2018 statt. Unter dem Motto „ein Tag beim See- und Stromdienst“ sind alle Kinder und Eltern herzlich eingeladen, sich bei der Polizeiinspektion Handelskai (Handelskai 267, 1020 Wien) einzufinden. Neben interessanten Informationen der Kinderpolizei und hilfreichen Tipps des kriminalpolizeilichen Beratungsdienstes kann auch diesmal wieder ein Funkwagen von innen besichtigt werden. Als Höhepunkt gibt es die Möglichkeit, auf einem Polizeiboot mitzufahren.

Schon jetzt möchte die Landespolizeidirektion Wien auch schon auf den nächsten Ferienspieltermin der Wiener Polizei am 04. August 2018, von 13:00 bis 18:00 Uhr unter dem Motto: „Ein Tag bei der Polizeidiensthundeeinheit“ hinweisen. Dieser findet in Wien 21., Hofherr Schrantz Gasse 6 statt.

