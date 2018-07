Die Renten-Wurst vom Brot: Klaus Eberhartinger warnt mit neuem Song vor Verlust bei Vorsorge-Versicherung

ÖSTERREICH (OTS) - Wie gewonnen, so zerronnen: So heißt ein brandneuer Song mit Klaus Ebenhartinger, der ab sofort im Gratis-Download (!) erhältlich ist. In dem Lied warnt Parade-Verunsicherer Eberhartinger – „Adé du schönes Gartenhaus! Bald schon gehen die Lichter aus!“ – mit gewohnt launigen Reimen vor einem ernstzunehmenden Problem: Mit Jahresende werden bestimmte Lebensversicherungen nicht mehr zum Konsumentenvorteil rückabgewickelt – angespartes Vorsorgegeld ist damit für immer verloren. Bis zu 5 Millionen Versicherungspolizzen könnten in Österreich betroffen sein. Auf Initiative von Prozessfinanzierer FACTO sollen Herr und Frau Österreicher nun von Klaus Eberhartinger und einem Pensionisten-Chor wachgerüttelt werden. Im Gespräch dazu bei uns nun Musiker Klaus Eberhartinger und FACTO-CEO Fabian Keller.

Klaus Eberhartinger, auf Ihrem T-Shirt im Video steht: GAV – große allgemeine Verunsicherung. Warum denn das?

OT01 0:00sec EBERHARTINGER GAV [Das ist die…]

Wie heißt der neue Song und warum wurde er aufgenommen?

OT02 0:27sec EBERHARTINGER Wie heißt & warum? [Wie gewonnen …]

Apropos Video: darin wird Ihnen ja auch etwas weggenommen, auf das Sie sich schon gefreut haben – eine Metapher?

OT03 0:58sec EBERHARTINGER Weggenommen [Die eine Szene…]

Text und Melodie des neuen Songs gehen wie immer bei Ihren Liedern schnell ins Ohr, Herr Eberhartinger. Verraten Sie uns Ihre Lieblingspassage?

OT04 1:25sec EBERHARTINGER Lieblingszeilen [Meine Lieblingszeilen…]

Haben Sie eigentlich auch selbst schlechte Erfahrungen mit Lebensversicherungen gemacht?

OT05 1:58sec EBERHARTINGER Eigene Erfahrungen [Ich persönlich…]

Fabian Keller, CEO des Rechtsdienstleisters FACTO – Ihr Unternehmen hat bereits mehrere Tausend Lebensversicherungen erfolgreich und mit positivem Ergebnis für die Konsumenten rückabgewickelt. Warum nun die Initiative zu dem Song in Österreich?

OT06 2:25sec KELLER Warum Initiative zu Song [Wir sind der Meinung…]

Fabian Keller, warum denn gerade ein Song mit Klaus Eberhartinger? OT07 3:07sec KELLER Jeder kennt die Lieder [Die Lieder…]

Klaus Eberhartinger, wie gut lässt sich denn eine Botschaft mit einem Lied verbreiten?

OT08 3:33sec EBERHARTINGER Lied für Botschaft [Kann man…]

Ein Blick in den eigenen Versicherungsvertrag lohnt dieser Tage wirklich. Insbesondere, wenn einem die Reime aus dem Song aus dem eigenen Leben bekannt vorkommen, Herr Eberhartinger?

OT09 3:57sec EBERHARTINGER Reime aus Lied [Ich hab mein…]

Alle Infos zu Rückabwicklungen, einen Quick-Check zum eigenen Vertrag und den Download zum Lied finden Sie auf www.facto.at

