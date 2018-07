Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 20.7.: „Pixelrunner - der Landschaftsdrucker aus dem Mühlviertel“

Wien (OTS) - Im Rahmen der Sommerserie über junge, aufstrebende Unternehmen mit einer innovativen Idee stellt Michael Fröschl die oberösterreichische Firma Pixelrunner vor - in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 20. Juli um 9.42 Uhr in Ö1.

Die heimische Start up-Szene ist nicht nur in Wien lebendig, sondern auch in den Bundesländern. Etwa in Oberösterreich. Im Mühlviertel haben drei Gründer einen Landschaftsdrucker entwickelt. Pixelrunner heißt ihr Unternehmen und so heißt auch das Gerät. Der Pixelrunner ist ein Druckroboter, der große Logos und Werbebotschaften auf Asphalt, auf Wiesen oder Schnee drucken kann. Eingesetzt wird der Pixelrunner vor allem bei Sportveranstaltungen wie Formel 1 Rennen, im Ski-Weltcup oder bei Marathons. Michael Fröschl hat die drei Unternehmensgründer getroffen und die Entwicklung von Pixelrunner im vergangenen Jahr begleitet.

