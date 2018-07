“Trading Region Upgrade” Service (TRU) hat positive Resonanz vom Markt erhalten

Wien / Prag (OTS) - Das neue Service „Trading Region Upgrade“ (TRU), das den österreichischen und den tschechischen Gasmarkt verbindet, hat vom Markt eine positive Resonanz erhalten. Etwa 80% der insgesamt angebotenen TRU-Kapazität von der Tschechischen Republik nach Österreich (90.000 kWh/h/a) wurde während der Jahresauktion im Juli verkauft. Die Marktteilnehmer äußerten auch ein starkes Interesse am Kauf von TRU für kürzere Laufzeiten (Quartal, Monat, Tag). Eine Entscheidung, ob die verbleibende TRU-Menge bei späteren Kurzfristauktionen angeboten werden soll, wird in Kürze getroffen. Das Hauptziel des TRU-Services ist es, die Transaktionsprozesse zu vereinfachen und Kosten zu reduzieren.

Das neue, speziell entwickelte Service wurde von den österreichischen und tschechischen Gasnetzbetreibern Gas Connect Austria und NET4GAS im Zeitraum von 2. – 16. Juli 2018 als jährliches Produkt über Auktionen angeboten. Erstmalig haben Kunden, die in der Auktion erfolgreich waren, die Möglichkeit, ihr Gas direkt von Tschechien nach Österreich und umgekehrt, inklusive Handelsknotenpunkte, mit nur einem Vertrag zu transportieren. Damit entsprechen die beiden Unternehmen auch den Interessen der Europäischen Union, Märkte einfach und kosteneffizient miteinander zu verbinden.

Das TRU-Service wird innerhalb einer einjährigen Pilotphase angeboten, nach der das Produkt evaluiert wird.

Für nähere Informationen, kontaktieren Sie bitte die Fernleitungsnetzbetreiber direkt oder besuchen Sie die jeweilige Internetseite: www.net4gas.cz und www.gasconnect.at

Gas Connect Austria betreibt ein modernes und leistungsstarkes Erdgashochdruckleitungsnetz mit Verbindungen nach Deutschland, der Slowakai, Slowenien und Ungarn sowie zu Speicheranlagen. Neben Fernleitungen betreibt Gas Connect Austria auch einen wichtigen Teil des österreichischen Verteilernetzes. Das Kerngeschäft besteht in der Vermarktung von Transportkapazitäten an den internationalen Grenzpunkten sowie in der Bereitstellung von Kapazitäten für im Inland benötigtes Erdgas. Als österreichischer Fernleitungs- und Verteilernetzbetreiber ist Gas Connect Austria für die österreichische und europäische Gasversorgung ein wichtiger Partner. Um die Gasversorgung langfristig zu sichern wird die bestehende Infrastruktur laufend überprüft, gewartet und auf dem neuesten Stand der Technik gehalten. Entsprechend der Anforderungen des Marktes entwickelt Gas Connect Austria ein umfassendes Angebot an Logistik-Dienstleistungen für Marktteilnehmer aus dem In- und Ausland.



NET4GAS holds an exclusive gas Transmission System Operator (TSO) licence in the Czech Republic, providing efficient, safe and reliable gas transmission services for its customers 24 hours a day, 7 days a week. The company secures the international transit of natural gas across the Czech Republic, domestic transmission to partners in the Czech Republic and associated commercial and technical services. NET4GAS transports around 45 billion m3 of natural gas per year and operates more than 3,800 km of pipelines, three border transfer stations, four compressor stations, and nearly a hundred transfer stations at the interface with domestic gas distribution. The company is a member of the Czech Gas Association, the international organisations ENTSOG, GIE, EASEE-gas, and the IGU and Marcogaz working groups. NET4GAS has more than 500 employees.

