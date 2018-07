Bilanz Blutspendeaktion: 8.000 Blutspender in 31 Tagen in Niederösterreich

LH-Stv. Pernkopf: „Niederösterreich steckt voller Superhelden“

St. Pölten (OTS/NLK) - Unter dem Motto „Echte Helden bluten. Spende Blut. Rette Leben.“ haben die NÖ Landeskliniken-Holding und das Rote Kreuz Niederösterreich auch heuer wieder – auf Initiative von LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf – zum gemeinsamen Blutspenden aufgerufen.

„Wir haben im Zeitraum von 31 Tagen 8.000 Blutspender gezählt. Das ist ein großartiger Wert von 258 Spendern pro Tag, womit wir einmal mehr sehen, dass die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher gegenseitige Unterstützung und Hilfe großschreiben. Niederösterreich steckt tatsächlich voller Superhelden!“, freut sich LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf und ergänzt: „Denn gerade junge Leute brauchen wir, um auch in Zukunft ausreichend Blutspender zu haben.“

Auch die diesjährige Blutspendekampagne lief unter dem „Echte Helden bluten. Spende Blut. Rette Leben.“. Die NÖ Landeskliniken-Holding mit den beiden Blutbanken in St. Pölten und Mistelbach und das Rote Kreuz Niederösterreich haben dabei vom 13. Juni bis 13. Juli in allen Bezirken Niederösterreichs zum gemeinsamen Blutspenden aufgerufen.

„Gerade im Sommer können die Vorräte an Blutkonserven knapp werden. Viele suchen lieber Abkühlung im Freibad oder am See statt ans Blutspenden zu denken. Die Aktion wandte sich daher insbesondere an die jungen niederösterreichischen Landsleute ab 18 Jahren und appellierte an das Engagement und die „Superkräfte“ der potenziellen Spender, um einem möglichen Engpass an Blutkonserven entgegen zu wirken“, erklärt der Präsident des Roten Kreuzes Niederösterreich Josef Schmoll.

Ganz unter dem Motto „Superhelden“ gewannen drei Blutspender Reisen nach Los Angeles mit jeweils einer Begleitperson. Jeweils eine Woche Aufenthalt in der Stadt der Helden inklusive eines Besuchs der weltberühmten Universal Filmstudios inkludiert dieser tolle Hauptgewinn. Weiteres wurden vom Roten Kreuz fünf Gutscheine für jeweils fünf Personen für Erste Hilfe-Outdoortrainings zur Verfügung gestellt und seitens der Feuerwehr gab es fünf Actiontrainings für jeweils drei Personen zu gewinnen.

„Ich gratuliere den Gewinnern sehr herzlich und wünsche viel Spaß mit ihren Preisen“, erklärt LH-Stellvertreter Pernkopf abschließend.

