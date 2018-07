“Catch Your Own Gallery“

Die Challenge für junge FotografInnen von Photo+Adventure und cyberlab

Wien (OTS) - Junge FotografInnen haben selten die Chance, ihr Werk einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen. Die „Catch Your Own Gallery“- Challenge widmet sich diesem Thema und bietet jungen FotografInnen bis 23 Jahre (Jahrgang 1995) die Möglichkeit, eigene Arbeiten bei Österreichs größtem Fotoevent, der Photo+Adventure, zu präsentieren. Mit dieser neuen, innovativen Form der Partizipation am „Abenteuer Fotografie“ bietet die Photo+Adventure jungen Fotografen und Fotografinnen die Möglichkeit eine Fotoreportage bestehend aus 10 Bildern von einer fachkundigen Jury beurteilen zu lassen. Die inhaltliche Ausrichtung ist offen und soll damit einen breiten Querschnitt der jungen Fotografie darstellen.

Die 4 GewinnerInnen bekommen jeweils eine eigene Ausstellung mit 10 Bildern, die im Rahmen der Photo+Adventure gezeigt wird! Und möglicherweise ist genau diese Ausstellung das Sprungbrett zu einer Karriere als professioneller Fotograf.

Mitmachen und Bewerben

Bitte schicken Sie die komplette Fotoreportage mit einem kurzen Text als PDF an: catch@photoadventure.at

Für die spätere Ausbelichtung der Ausstellung ist eine Mindestauflösung von 3072 Pixel (Breite) x 2048 Pixel (Höhe; je nach Vorlage) erforderlich!

Alle Teilnahmebedingungen finden Sie unter https://www.photoadventure.at/pa/cyog/.

Wer steckt dahinter

„Catch Your Own Gallery“ ist ein Gemeinschaftsprojekt von cyberlab und Photo+Adventure.

cyberlab | Das Hi-Tech Fotolabor in Wien. Das cyberlab steht für beste Film- und Fotoausarbeitung. Egal ob digital oder analog – im cyberlab werden ausschließlich die modernsten Geräte verwendet, die derzeit verfügbar sind. Der Service reicht von brillanten Scans über digitale XL-Ausdrucke auf Fotopapier bis hin zu wirklich scharfen Colorprints.

Photo+Adventure | Das Messe+Festival widmet sich den Themen Fotografie sowie Film+Video in allen Facetten und ist gleichzeitig Österreichs einzige Messe für Abenteuer-, Erlebnis-, Natur- und Kulturreisen. Festivalhighlight ist das umfangreiche und vielfältige Rahmenprogramm bestehend aus hochwertigen Reise- und Fachvorträgen, Multimediashows, Workshops und Seminaren und Fotoausstellungen namhafter Fotografen. Die Photo+Adventure findet heuer am 24. & 25. November in der Messe Wien statt.

