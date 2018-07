Prime Day 2018: Prime-Mitglieder shoppen Millionen Produkte auf Amazon.de

München (ots) - Prime-Mitglieder haben am diesjährigen Prime Day Millionen Artikel auf Amazon.de gekauft und den Prime Day 2018 damit zu Amazons größtem Shopping-Event aller Zeiten gemacht. Zu den beliebtesten Artikeln in Deutschland und Österreich gehörten Amazon Devices wie Fire TV Stick mit Alexa-Sprechfernbedienung, Echo, Echo Dot und Kindle Paperwhite. Weitere Bestseller waren die 15-monatige PlayStation Plus Mitgliedschaft, die Jamie Oliver Pfanne von Tefal und die Osram Smart+ Zigbee.

Darüber hinaus kauften Kunden:

- Über 1.200.000 Artikel aus dem Bereich Beauty, Drogerie &

Körperpflege

- Über 1.200.000 Artikel aus dem Bereich Home

- Über 1.100.000 Artikel aus dem Bereich Fashion & Schuhe

- Über 900.000 Artikel aus dem Bereich Sport & Freizeit

- Über 700.000 Artikel aus dem Bereich Baumarkt

- Über 500.000 Artikel aus dem Bereich PC & Zubehör

Prime-Mitglieder in Deutschland und Österreich konnten am diesjährigen Prime Day nicht nur von der auf 36 Stunden verlängerten Einkaufszeit, sondern auch von tausenden Angeboten und vielen tollen Aktionen profitieren. Mit dem Prime Day starteten zum ersten Mal Prime Day Neuheiten: Es handelt sich hierbei um noch nie da gewesene, neue und limitierte Produkte von bekannten und aufstrebenden Marken, die exklusiv für Prime-Mitglieder erhältlich sind - und das auch nach dem Prime Day.

