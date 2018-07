Hainan Airlines wird im Rahmen der 2018 SKYTRAX World Airline Awards zum achten Jahr in Folge als SKYTRAX Fünf-Sterne-Fluggesellschaft ausgezeichnet

London (ots/PRNewswire) - SKYTRAX, ein weltweit führender Anbieter von Gutachterleistungen für den Luftverkehr und Airport-Ranking, gab heute im Rahmen einer feierlichen Zeremonie im Langham Hotel in London die Gewinner der 2018 SKYTRAX World Airline Awards bekannt. Hainan Airlines Holding Co., Ltd. ("Hainan Airlines") wurde zum achten Jahr in Folge zu einer SKYTRAX Fünf-Sterne-Fluggesellschaft ernannt und erhielt darüber hinaus Auszeichnungen als bestausgestattetste Businessklasse, beste Fluggesellschaft Chinas sowie für das professionellste Personal. Nachdem die Fluglinie 2017 zum ersten Mal einen Platz unter SKYTRAX' Top 10 der weltbesten Fluggesellschaften erhalten hatte, konnte das Flugunternehmen in diesem Jahr bereits auf den achten Platz vorrücken und wurde somit zur ersten Fluglinie Festlandchinas, der diese Ehre in zwei aufeinanderfolgenden Jahren zuteil wurde.

Das Luftfahrtunternehmen nimmt den achten Platz auf der SKYTRAX-Rangliste der zehn weltbesten Fluglinien ein

SKYTRAX, ein renommierter globaler Anbieter von Forschungs- und Beratungsdiensten mit Fokus auf Fluggesellschafts- und Flughafendiensten, veröffentlicht ein jährliches Ranking weltweiter Fluggesellschaften und Flughäfen und genießt unter Branchenakteuren und Reisenden weltweit großes Ansehen. Die Auswahlkriterien für die zehn weltbesten SKYTRAX-Fluglinien basieren auf einer Meinungsumfrage, die 24,45 Millionen Reisende aus über 100 Ländern umfasst. Die SKYTRAX-Awards gelten als die Oscars der Luftfahrtindustrie. Die Zusammenstellung der Liste basiert auf einer umfangreichen Umfrage bezüglich der Zufriedenheit von Passagieren. Im Rahmen dieser Umfrage werden Passagiere dazu aufgefordert, das Dienstleistungsangebot der Fluggesellschaften nach zahlreichen Aspekten zu bewerten. Dies umschließt unter anderem In-Flight-Entertainment, die Verpflegung an Bord sowie weitere Leistungen und Dienste.

Während er die Auszeichnungen an den Chairman der HNA Group übergab, bezeichnete SKYTRAX-Chairman Edward Plaisted Hainan Airlines als eine der "am schnellsten wachsenden Fluggesellschaften der Welt." "Heute wird das Flugunternehmen zum achten Jahr in Folge als eine SKYTRAX Fünf-Sterne-Fluggesellschaft ausgezeichnet und nimmt den achten Platz in SKYTRAX' Rangliste der zehn besten Fluggesellschaften der Welt ein, was die Qualität der Aktivitäten des Unternehmens bezeugt", fuhr er fort. "Hainan Airlines gilt nicht nur als Vorreiter auf dem Gebiet der Lufverkehrsdienste, sondern erhält darüber hinaus regelmäßiges Feedback von Reisenden aus aller Welt, während die Marke ihrem Namen auf dem Markt weiterhin alle Ehre macht."

"Die Tatsache, dass wir zum achten Jahr in Folge als SKYTRAX Fünf-Sterne-Fluggesellschaft ausgezeichnet wurden und den achten Platz auf SKYTRAX' Rangliste der zehn besten Fluggesellschaften der Welt einnehmen konnten, beweist die Qualität unseres Dienstleistungsangebots und betont unseren unermüdlichen Einsatz, die höchsten Standards in punkto Flugsicherheit zu erreichen", erklärte Herr Chen auf der Veranstaltung. "Ursprünglich aus China stammend strebt Hainan Airlines danach, zu einem der besten Flugunternehmen der Welt zu werden und sich einen Namen als anerkannte chinesische Kultmarke zu machen. Wir haben eine Luftverkehrs-Marke von Weltklasse geschaffen, die durch pünktliche Ankunfts- und Abflugszeiten nach einem exzellenten Serviceangebot strebt und durch den konstruktiven Einsatz des Markenimages "Die Schönheit des Orients" ein innovatives Flugerlebnis schafft. Unsere Leidenschaft, mit der wir uns sämtlichen Herausforderungen stellen und wirkungsvolle Teamarbeit leisten sowie unser passagierbezogener Dienstleistungsansatz machen dieses Anliegen möglich."

Als internationale Fluglinie möchte Hainan Airlines eine Weltklassemarke mit einem sorgfältig erarbeiteten Dienstleistungsangebot schaffen. Das Unternehmen ist kontinuierlich mit der Innovation seiner Produkte sowie der Aktualisierung seiner Dienste beschäftigt und setzt sich besonders für Umweltschutz, Sicherheit und intelligente Technologie ein, so dass Passagieren weltweit ein Reiseerlebnis geboten werden kann, das all ihre Erwartungen übertrifft. Hainan Airlines möchte seinen Passagieren weiterhin ein optimiertes Flugreise-Erlebnis bieten und hat seine Flotten neben anderen Großraumflugzeugen mit einer Boeing 787-9s und einem Airbus A330s erweitert, die Kabinen samt Gerätschaften modernisiert, was unter anderem ein entgegengesetztes Fischgrät-Sitzlayout (reverse fishbone seat layout) in der Businessklasse umfasst, und bietet köstliche und individueller Gourmet-Erlebnisse durch den kulinarischen Service von Haichef. Darüber hinaus hat das Unternehmen HaiDream eingeführt, ein umfangreiches Sortiment an High-End-Angeboten für den Komfort der Passagiere. Hierzu gehören auch die DreamFeather-Produkte für einen erholsamen Schlaf, die in Zusammenarbeit mit Sofitel entworfen wurden sowie moderneToilettenartikel mit Produkten von Clarins und Samsonite. Um Bodendienstleistungen und Einrichtungen weiterhin zu optimieren, hat Hainan Airlines vor kurzem mehrere HNAClub VIP-Lounges eingeführt, die sich bereits in Betrieb befinden. Hierzu zählen die Prime Wings Lounges, die sich an den Flughäfen Beijing und Xi'an befinden und für alle Gäste der Hainan Airlines zugänglich sind, die auf internationale Flüge warten, sowie HNAClub, eine VIP-Lounge an den Flughäfen Xi'an und Hangzhou für die Passagiere von Inlandsflügen. Hainan Airlines' erweitertes Angebot nimmt spezielle Passagierwünsche ernst. So gestattet die Fluglinie nun die Nutzung tragbarer elektronischer Geräte sowie das Mitführen von Haustieren in der Kabine.

Im Anschluss an das erfolgreiche Anbinden der Fluglinie an internationale Standards ist Hainan Airlines nun mit der Erweiterung seines Netzwerkes an internationalen Routen beschäftigt. Im Rahmen des One Belt, One Road-Projekts der chinesischen Regierung wird die Fluglinie durch das Einführen von über 100 Luftwegen in Zielländer- und regionen des Projektes immer mehr zum Haupttransportdienstleister für den Silk Road Economic Belt und die 21st Century Maritime Silk Road. In der ersten Jahreshälfte 2018 führte das Unternehmen mehrere internationale Langstreckendienste ein, die unter anderem die Strecken Haikou-Sydney, Shenzhen-Brüssel, Shenzhen-Madrid, Changsha-London und Shenzhen-Tianjin-Vancouver umfassen. Die Inbetriebnahmen weiterer Routen, einschließlich der Strecken Guangzhou-Tel Aviv, Shenzhen-Zürich und Shenzhen-Wien, ist für die zweite Jahreshälfte geplant.

Im Laufe des Jahres 2018 wird Hainan Airlines die Erweiterung seines globalen Netzwerks fortsetzen und seinen Ruf als internationale Marke erweitern. Hainan Airlines setzt die Errichtung einer Luftbrücke fort, was ganz dem Vorhaben der HNA Group entspricht. Diese Luftbrücke soll Routen schaffen, die Länder und Regionen miteinander verbinden, Dienstleistungs- und Produktangebote des Unternehmens erweitern, als Modellversuch bei der Wandlung Hainans zu einer Freihandelszone unterstützend zur Seite stehen sowie Verbindungen zu weiteren Akteuren aus der zivilen Luftfahrt herstellen, um Fortschritte im Land besser fördern zu können und den wachsenden Passagieranforderungen optimaler entgegenzukommen.

Rückfragen & Kontakt:

Jun Zhang

+86-18789283662