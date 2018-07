MoneyGram baut seinen digitalen Service weltweit aus

Dallas (ots/PRNewswire) - MoneyGram (NASDAQ: MGI) erweitert seine globale digitale Präsenz mit der Einführung seiner preisgekrönten Online-Plattform in fünf weiteren Ländern. Ab sofort können Kunden in Australien, den Niederlanden, Belgien, Portugal und Österreich rund um die Uhr Gelder direkt an mehr als zwei Milliarden Bankkonten und Mobile Wallets oder jede der MoneyGram-Filialen in mehr als 200 Ländern und Territorien überweisen.

Dem Findex-Bericht der Weltbank zufolge nimmt der digitale Zahlungsverkehr zu. Der Anteil der Erwachsenen weltweit, die digital Zahlungen tätigen oder empfangen, stieg zwischen 2014 und 2017 um 11 Prozent auf 52 Prozent.

"Innovative Technologie verändert die Art und Weise, wie wir den finanziellen Bedürfnissen unserer Kunden gerecht werden, und MoneyGram wird 2018 und darüber hinaus seine digitale Expansion rund um den Globus weiter beschleunigen. Wir wollen den MoneyGram-Kunden mehr Auswahl bei der Nutzung von Überweisungsdienstleistungen bieten und sichergehen, dass wir in der heutigen schnelllebigen Welt gut aufgestellt sind", erklärt Alex Holmes, Vorstandsvorsitzender und CEO von MoneyGram.

MoneyGrams Investitionen in neue digitale Plattformen liefern greifbare Ergebnisse. Im ersten Quartal 2018 machten die digitalen Umsätze 16 Prozent der Gesamteinnahmen des Geldtransfergeschäfts aus. Gleichzeitig wuchs Moneygram.coms Umsatz vor allem durch Neukundenakquisitionen nach dem erfolgreichen Start in Spanien und Frankreich um 21 Prozent.

MoneyGram bietet online Funktionen wie z.B. die Möglichkeit, eine günstig gelegene Filiale zu finden, den Status von Transaktionen zu überprüfen und die Kosten für Online- und Offline-Überweisungen zu veranschlagen. Die Plattform steht nun Kunden in den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Spanien, Australien, den Niederlanden, Belgien, Portugal und Österreich zur Verfügung.

Informationen zu MoneyGram International

MoneyGram ist ein globaler Anbieter innovativer Dienste für den Geldtransfer und Zahlungsverkehr und genießt weltweit den Ruf als finanzielle Verbindung mit Familie und Freunden. Ob online oder über ein Mobilgerät, an einem Kiosk oder in einem lokalen Geschäft - wir verbinden unsere Kunden auf vielerlei praktischen Wegen miteinander. Des Weiteren bieten wir die Möglichkeit der Bezahlung von Rechnungen, stellen Zahlungsanweisungen aus und nehmen in bestimmten Märkten offizielle Schecks an. Weitere Informationen zu MoneyGram International, Inc. finden Sie unter moneygram.com.



Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Prognosen über die zukünftigen Ergebnisse, die Finanzlage oder die Geschäftsaussichten enthalten können. Die tatsächlichen Ergebnisse der Geschäftstätigkeit, die Finanzlage oder die Geschäftsaussichten können aus einer Vielzahl von Gründen von diesen geäußerten oder implizierten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Marktnachfrage, globale Wirtschaftsbedingungen, widrige Branchenbedingungen, Gerichtsverfahren, die Fähigkeit, neue Märkte effektiv zu identifizieren und zu erschließen, behördliche Regulierung, die Fähigkeit, Mitglieder der Geschäftsleitung und andere Mitarbeiter zu halten, und andere wirtschaftliche, geschäftliche oder wettbewerbliche Faktoren. Zusätzliche Informationen über Faktoren, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, sind von Zeit zu Zeit in den von MoneyGram bei der SEC eingereichten Unterlagen enthalten. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung spiegeln MoneyGrams aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt dieser Mitteilung wider. MoneyGram übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund von Ereignissen oder Umständen, die nach diesem Datum eintreten, zu aktualisieren.

