Aus gegebenen Anlass: ÖVP, SPÖ, FPÖ und NEOS halten an Waldhäusl fest

Grüner Antrag auf Abberufung fand keine Unterstützung

St. Pölten (OTS) - Aus gegebenen Anlass bringen die Grünen NÖ in Erinnerung:

Die Grünen NÖ brachten am 17.5.2018 in der Landtagssitzung den Antrag auf Abberufung von Landesrat Waldhäusl ein. Dieser Misstrauensantrag fand keine Unterstützung: ÖVP, SPÖ, FPÖ und die NEOS stimmten gegen diesen Antrag und halten an Landesrat Waldhäusl und seiner Politik fest.

Rückfragen & Kontakt:

Michael Pinnow

Pressesprecher der Grünen NÖ



Klub der Grünen im NÖ Landtag

Neue Herrengasse 1/Haus 1/2. Stock

3100 St. Pölten

Telefon Büro: 02742/9005 16702

Telefon mobil: 0676/944 72 69

michael.pinnow @ gruene.at

www.noe.gruene.at