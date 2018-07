UnionPay wird an touristischen Anziehungspunkten und für öffentliche Verkehrsmittel in Frankreich schon bald weitläufig akzeptiert

Paris (ots/PRNewswire) - UnionPay International gab heute bekannt, dass es eine Kooperation mit La Banque Postale eingegangen ist, durch welche 37.000 Händler und 7.600 Geldautomaten der Bank innerhalb des nächsten Jahres UnionPay-Karten akzeptieren werden. Die Kooperation macht die Nutzung von UnionPay-Karten an touristischen Anziehungspunkten, für öffentliche Verkehrsmittel und in Postämtern vor Ort für Touristen viel bequemer. Die UnionPay akzeptierenden Geldautomaten vor Ort werden so 80 Prozent ausmachen. Touristen können UnionPay-Karten nun nutzen, um Karten für das Schloss Versailles zu kaufen, den Pendelbus des Pariser Flughafens zu nehmen und in französischen Postämtern Postkarten zu verschicken.

Frankreich ist der weltweit größte Touristenzielort und seit fünf Jahren in Folge die erste Wahl chinesischer Touristen, die Europa besuchen. Ein chinesischer Besucher mit dem Namen "Nicolas" stellte bei seinem Besuch in Paris 2015 fest, dass er mit der UnionPay-Karte Bargeld abheben konnte. Als er Frankreich letzten Monat das zweite Mal besuchte, fand er heraus, dass UnionPay-Karten heute auch in Städten der Provence und in Fontainebleau akzeptiert werden. Im Moment akzeptieren etwa 70 Prozent der Geldautomaten und über 200.000 Händler in Frankreich UnionPay-Karten - an Orten wie der Champs-Élysées, dem Place Vendôme und Place Charles-de-Gaulle in Paris. Auch die AccorHotels Group und die Louvre Hotel Group akzeptieren UnionPay für all ihre Hotels.

Die Kooperation zwischen UnionPay International und La Banque Postale wird es ermöglichen, UnionPay für viele kulturelle Anziehungspunkte, 8.500 Postämter, Pendelbusse des Pariser Flughafens, etwa 10.000 Taxis der Region Paris sowie viele Verkehrsmittel, Kulturstätten und Supermärkte zu nutzen. Zudem werden auch alle Geldautomaten der Bank in Frankreich UnionPay-Karten akzeptieren. Um der steigenden Nachfrage freier, unabhängiger Reisender entgegenzukommen, wird das lokale Netz, in dem die UnionPay-Karte akzeptiert wird, Schritt für Schritt ausgebaut.

UnionPay wird bislang von mehr als 3 Millionen Händlern in 39 Ländern und Regionen in Europa akzeptiert - über 60 Prozent aller Bankkarten akzeptierenden Händler in der Region. UnionPay wird dieses Jahr 100 Prozent Akzeptanz in Spanien erreichen. Auch akzeptieren über 80 Prozent der Geldautomaten und 50 Prozent der Händler in Italien UnionPay. Die offiziellen Websites europäischer Fluglinien wie Air France, KLM, Lufthansa und Finnair akzeptieren UnionPay-Karten, auch können Karteninhaber mit UnionPay-Karten online Eurail-Europässe kaufen.

