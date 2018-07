„Am Schauplatz“-Reportage „Wo sind nur die Blumen hin? Es war einmal das Jahr 1968“

Am 19. Juli um 21.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - 1968. Dieses Jahr steht als Synonym für den Aufbruch in die gesellschaftliche Moderne. In der westlichen Welt formierten sich junge Leute, um für Frieden, Gleichberechtigung, Umweltschutz, Bürgerrechte und gegen den Kapitalismus auf die Straße zu gehen. Heute, 50 Jahre später, ist die Natur so kaputt wie noch nie, bewaffnete Konflikte sind in großen Teilen der Welt allgegenwärtig und die Schere zwischen Arm und Reich klafft immer weiter auseinander. Die Demokratien in Europa rutschen nach rechts, während die Linke zerbröselt. Was ist von 1968 geblieben?

Für die „Am Schauplatz“-Reportage „Wo sind nur die Blumen hin? Es war einmal das Jahr 1968“ – zu sehen am Donnerstag, dem 19. Juli 2018, um 21.05 Uhr in ORF 2 – hat Alfred Schwarzenberger im ORF-Archiv diverse Helden von damals gefunden. Einige von ihnen hat er besucht, um zu vergleichen: Wie haben sich die Welt und die Menschen verändert?

Die Kommune „Longo maï“ existiert seit damals. Heute leben drei Generationen von Kommunarden am Bergbauernhof in Bad Eisenkappel in Kärnten.

Erika Mis-Swoboda war eine der tragenden Figuren in der Frauenrechtsbewegung. Heute ist sie 82 und betreibt Yoga wie eine Teenagerin. „1968 war wie eine Explosion für uns, es war Zeit zu atmen“. Sie spricht damit das so empfundene Kleinkarierte und Spießige an, das das Land vor der Kulturrevolution geprägt hat. In einer Reportage von Teddy Podgorski aus dem Jahr 1971 wird das besonders deutlich. In Oberweiden regte sich die Bevölkerung über eine Kommune auf. Hauptkritikpunkt: die langen Haare. Zu Wort kommt dabei auch der Bürgermeister von Oberweiden, der bei den Dreharbeiten 1971 als Baby aus dem Kinderwagen gefallen war …

