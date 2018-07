Erneute Auszeichnung für die Unfallversicherung von Zurich

Wien (OTS) - Beim aktuellen Test von Unfallversicherungen der ÖGVS-Gesellschaft für Verbraucherstudien belegt Zurich Platz 1 in der Kategorie Tarife.

Bei der diesjährigen Studie wurden die Angebote von 10 Versicherungsunternehmen in den drei Kategorien Tarife, Kundendienst sowie Transparenz und Komfort untersucht. Die Bewertung in der Kategorie „Tarife“ erfolgte anhand von zwei beispielhaften Kundenprofilen. Zurich erreichte in dieser Kategorie den ersten Platz. In der Gesamtwertung sowie in der Kategorie „Kundendienst“ belegte Zurich Rang 2.

Das Unternehmen ist damit zum dritten Mal in Serie bei Unfallversicherungs-Studien von ÖGVS top-platziert: Bereits in den Jahren 2016 und 2017 belegte Zurich Stockerlplätze.

Kurt Möller, Mitglied des Vorstandes bei Zurich: „Wir freuen uns über die erneute Auszeichnung. Sie bestätigt, dass wir mit unseren kundenorientierten Produkten richtig liegen. Eine Unfallversicherung sollte genau auf die jeweilige Person und ihre Lebenssituation zugeschnitten sein. Unser Tarif ist sehr flexibel und kann damit optimal auf individuelle Bedürfnisse abgestimmt werden.“

Richtige Produktwahl ist das Um und Auf

Bei der Wahl des richtigen Produktes sollte das Hauptaugenmerk darauf liegen, die Lebenshaltungskosten nach einem Unfall absichern zu können. Wichtig dabei: die passende Invaliditätsgrundsumme sowie die Vereinbarung einer Rente. Zurich leistet bereits bei einer Dauerinvalidität von 26% in voller Höhe, das heißt mit 100% der vereinbarten Rentensumme. Damit liegt das Angebot von Zurich im Spitzenfeld am österreichischen Markt. Weitere Highlights sind die Leistungen nach Knochenbrüchen, Muskel-, Sehnen-, Bänder- sowie Meniskusverletzungen. Sollte zum Beispiel nach einem Unfall in den Bergen eine Hubschrauberbergung notwendig sein, übernimmt Zurich je nach Vertragsausgestaltung die Kosten bis 10.000 Euro weltweit.

Über Zurich

Zurich Insurance Group (Zurich) ist eine führende Mehrspartenversicherung, die Dienstleistungen für Kunden in globalen und lokalen Märkten erbringt. Mit rund 53.000 Mitarbeitenden bietet Zurich eine umfassende Palette von Produkten und Dienstleistungen im Schaden- und Unfall- sowie im Lebensversicherungsbereich in über 210 Ländern und Gebieten. Zu ihren Kunden gehören Einzelpersonen, kleine, mittlere und große Unternehmen sowie multinationale Konzerne. Die Gruppe hat ihren Hauptsitz in Zürich, Schweiz, wo sie 1872 gegründet wurde. Die Holdinggesellschaft, die Zurich Insurance Group AG (ZURN), ist an der SIX Swiss Exchange kotiert und verfügt über ein Level I American Depositary Receipt Programm (ZURVY), das außerbörslich an der OTCQX gehandelt wird.

Weitere Informationen über Zurich sind verfügbar unter www.zurich.com.

Die Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft ist eine der führenden Versicherungen Österreichs. Als Kompositversicherer bietet Zurich Österreich eine breite Produktpalette im Bereich der Schaden-Unfall- und der Lebensversicherung, die vielfach ausgezeichnet wurde. Zu den rund 700.000 Kundinnen und Kunden zählen Einzelpersonen, kleine, mittlere und große Unternehmen sowie multinationale Konzerne. Zurich Österreich ist Arbeitgeber für rund 1.200 Mitarbeitende in allen Bundesländern. Das Unternehmen führt die Marke Zurich und die Direktmarke Zurich Connect.

