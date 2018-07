Wien: Ermittlungserfolg nach „Trickdiebstahl“

Wien (OTS) - Am 16. Juli 2018 gegen 12:00 Uhr konnten Polizisten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) zwei männliche Tatverdächtige (45) im Bereich der Landstraßer Hauptstraße bei der Durchführung von Trickdiebstählen beobachten. Die 45-Jährigen baten drei verschiedene Personen, ihnen eine zwei Euro Münze zu wechseln. Ein 67-jähriger Mann und eine 79-jährige Frau verweigerten den Tatverdächtigen einen Wechselvorgang. Ein 75-jähriger Mann wollte den mutmaßlichen Tätern eine zwei Euro Münze wechseln, wobei die Tatverdächtigen €340 unbemerkt aus der Geldbörse stehlen konnten. Nach einer kurzen Observation wurden die mutmaßlichen Täter im Bereich der Wiedner Hauptstraße festgenommen.

Ermittler des Landeskriminalamts Wien, ARGE Taschendiebstahl, übernahmen die Ermittlungen. Mittlerweile gelang es den Beamten den Tatverdächtigen neun Fakten (österreichweit) zuzuordnen. Die Taten im Wiener Stadtgebiet wurden in den Bezirken Landstraße, Wieden, Hietzing, Ottakring und Floridsdorf begangen. Der 45-jährige Haupttäter, der bereits 2015 den ersten Trickdiebstahl durchgeführt haben soll, zeigte sich in der Vernehmung geständig und wurde in eine Justizanstalt gebracht. Der ebenfalls 45-jährige Mittäter zeigte sich nicht geständig und wurde auf freiem Fuß angezeigt. Die Ermittlungen der ARGE Taschendiebstahl sind noch nicht abgeschlossen. Die Schadenshöhe beträgt derzeit €3.430. Weitere Opfer können sich in jeder Polizeiinspektion melden.

Grundsätzlich empfiehlt die Wiener Polizei folgende Präventionstipps:

• Verweisen Sie Personen, die Sie aufdringlich um Kleingeldwechsel bitten, auf andere Möglichkeiten des Geldwechselns, wie z.B. in einem Geldinstitut.

• Seien Sie misstrauisch, wenn immer wieder neue Wechselwünsche hervorgebracht werden.

• Geben Sie das Wechselgeld erst dann heraus, wenn Sie zuvor den zu wechselnden Betrag erhalten haben.

• Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie unbedingt brauchen.

