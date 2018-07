ORF III am Donnerstag: Auftakt für „Edgar Wallace“ im „sommer.krimi“ – jeden Donnerstag im Doppelpack

Diesmal „Der Fälscher von London“ und „Rätsel des silbernen Halbmonds“

Wien (OTS) - Donnerstag ist „Edgar Wallace“-Tag: Wöchentlich, von 19. Juli bis 6. September 2018, zeigt ORF III Kultur und Information insgesamt 16 Edgar-Wallace-Krimis – jeweils in Doppelfolgen. Kuratiert wird die Filmreihe vom Filmexperten Horst-Günther Fiedler. Den Auftakt macht am Donnerstag, dem 19. Juli, „Der Fälscher von London“ (20.15 Uhr) aus dem Jahr 1961 von Regisseur Harald Reinl. Longford Manor ist die Residenz des Millionenerben Peter Clifton (Hellmut Lange). Seit einiger Zeit ereignen sich auf dem düsteren Herrensitz in der Nähe Londons seltsame Dinge. Cliftons Ehefrau Jane (Karin Dor) überrascht ihren Mann nachts immer wieder an einer verborgenen Gelddruckerpresse. Tags darauf kann er sich an nichts mehr erinnern. Clifton glaubt, dass er Opfer einer Bewusstseinsspaltung ist. Doch eines Morgens findet man ihn bewusstlos im Garten neben einer Leiche. Scotland Yard beginnt, den Fall zu untersuchen. Inspektor Bourke (Siegfried Lowitz) hat trotz der eindeutigen Beweise Zweifel an der Schuld Cliftons. Misstrauisch beschäftigt er sich mit dem Umfeld des Millionärs. Und als er glaubt, den Kreis der Verdächtigen eingrenzen zu können, geschieht ein zweiter Mord.

In „Rätsel des silbernen Halbmonds“ (21.50 Uhr) aus dem Jahr 1972 ereignet sich in Rom ein grauenvoller Mord an einer Prosituierten. Die Polizei tappt noch im Dunkeln, als eine regelrechte Serie weiterer Frauenmorde beginnt. Die einzige Spur ist ein kleiner silberner Halbmond, der bei der Toten aufgefunden wird. Dann schafft es eine junge Dame namens Giulia (Uschi Glas), dem Serienmörder zu entkommen und erkennt auch noch einen wichtigen Zusammenhang zwischen den Opfern: Alle Ermordeten waren mit einem Amerikaner in einem Hotel abgestiegen, der einen Halbmond an seinem Schlüsselbund trug. Doch dieser Amerikaner ist schon vor Jahren unter nie geklärten Umständen bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Regie führte Umberto Lenzi.

