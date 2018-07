Simmering: Rhythm & Blues und Rock der alten Schule

Gratis-Konzerte im Schloss: „Juke Joint Royals“ (20.7.) und „Evolution Rockband“ (21.7.), Auskunft: 0676/550 55 55

Wien (OTS/RK) - Konzerte verschiedenster Künstler, Belustigungen für Kinder, Zirkus-Workshops, Himmelskunde-Abende, Auftritte von Gauklern und „Luftballon-Artisten“, Oldtimer-Treffen und andere Sonder-Veranstaltungen sowie Speis und Trank von vier Gastronomen sollen einen regen Publikumszustrom beim Projekt „Ein Sommer im Schloss 2018“ bewirken. Veranstaltungsort ist wie immer das „Schloss Neugebäude“ (11., Otmar Brix-Gasse 1). Am Freitag, 20. Juli, wird ab 18.30 Uhr das temperamentvolle Septett „The Juke Joint Royals“ im typischen Sound der 40er- und 50er-Jahre die Zuhörerschaft begeistern. Das Programm der Combo reicht von Boogie Woogie, Blues und Jive bis zu Rhythm & Blues und Rock’n Roll. Die Kapelle ist bekannt als „Austria’s Hottest Rhythm & Blues Orchestra“. Auszüge aus der aktuellen CD „Jumpin‘ and Bluesin‘“ mit Stücken wie „Earworm“, „Goffin’ Around“ und „Big Fine Mama“, bringen das Publikum garantiert in Schwung. Der Eintritt ist gratis.

Eine der besten heimischen „Rock-Cover-Bands“ widmet sich beim Schloss-Konzert am Samstag, 21. Juli, der Pflege des rockenden Liedguts. Der Auftritt der Gruppe „Evolution – Die Rockband!“ startet um 18.30 Uhr. Wer Rock-Musik „der alten Schule“ liebt, kommt bei dieser 6 Personen-Kapelle auf seine Kosten. Zu hören sind echte „Klassiker“ legendärer Rock-Stars wie Janis Joplin, „AC/DC“, „Deep Purple“ und „Guns N‘ Roses“. Beglückt vernimmt der wahre Rock-Fan das Motto der Band: „The Heart Of Rock Is Still Beating!“. Der Eintritt ist frei.

Bis Sonntag, 2. September, dauert die Veranstaltungsreihe „Ein Sommer im Schloss 2018“. Das Renaissance-Schlossgelände ist an allen Tagen von 16.00 bis 24.00 Uhr kostenlos zugänglich. Mehr Informationen über das empfehlenswerte Sommer-Projekt: Telefon 0676/550 55 55. Organisation: Kulturverein Simmering. Anfragen an die Veranstalter via E-Mail: kvs @ kv-elf.com.

Allgemeine Informationen:

The Juke Joint Royals:

https://de-de.facebook.com/thejukejointroyals/

The Juke Joint Royals (Boogie at):

https://boogie.at/kontakt/juke-joint-royals

Evolution – Die Rockband!:

www.evolution-band.at/

Ein Sommer im Schloss 2018:

www.schlossneugebaeude.at

Kulturverein Simmering:

www.kv-elf.com

