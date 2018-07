Wölbitsch: Flughafen Wien ist Drehkreuz der Region und benötigt Infrastrukturmaßnahmen

Der Stadtrat mit dem Stadtrad am Wiener Flughafen – ÖVP Wien fordert raschen Ausbau der Dritten Piste

Wien (OTS) - „Der Flughafen Wien ist mit über 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der größte Arbeitgeber der Ostregion und generiert über 5 Milliarden Euro an Wertschöpfung. Er ist damit das Drehkreuz der Region und ein wichtiger Wirtschaftsmotor, der die Unterstützung der Stadt Wien benötigt“, betont Stadtrat Markus Wölbitsch im Rahmen seiner Stadtrad-Tour am Flughafen Wien in Schwechat. Gemeinsam mit Vorstandsdirektor Günther Ofner hat Markus Wölbitsch einen Blick hinter die Kulissen des Flughafens geworfen: Der Flughafen Wien lebt von guten Verkehrsverbindungen auf regionaler und internationaler Ebene. „Für eine erfolgreiche Entwicklung des Flughafens braucht es nun vor allem die Dritte Piste. Der Flughafen Wien hat die Anzahl seiner Passagiere in den letzten 20 Jahren mehr als verdoppelt und diese Entwicklung gilt es zu fördern. Hier ist nun die Stadt Wien gefragt“, so Wölbitsch, und weiter: „Denn Wien lebt nicht nur von der Lebensqualität allein, sondern es sind die Infrastrukturprojekte, die für Wohlstand und Wachstum sorgen. Gerade die Dritte Piste könnte als Drehscheibe zwischen Ost und West sowie mit rund 30.000 zusätzlichen Arbeitsplätzen zu einem noch größeren Jobmotor für die gesamte Ostregion werden.“

In Bezug auf die Verkehrssituation rund um den Flughafen Wien könne der Lobau-Tunnel dazu beitragen, dass sich die täglichen Staus und der Verkehr in der Region um bis zu 25 Prozent reduzieren. Eine schnellere, stressfreiere Anbindung an den Flughafen wäre somit möglich. Zudem bringe der Lobau-Tunnel Wertschöpfung und zusätzliche Arbeitsplätze.

„Bürgermeister Ludwig ist nun gefordert, die rot-grünen Blockaden beim Bau der Dritten Piste und des Lobau-Tunnels endgültig aufzubrechen. Wir erwarten Taten, um Wien als Wirtschaftsstandort weiter zu stärken“, so Markus Wölbitsch abschließend.

Fotos zum Betriebsbesuch finden Sie zum Download hier.

Das Video zum Besuch am Wiener Flughafen im Rahmen der Stadtrad-Tour finden Sie hier.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP-Klub der Bundeshauptstadt Wien

Michael Ulrich

Leitung Kommunikation

+43 650 6807609

michael.ulrich @ wien.oevp.at