NEOS Wien/Ornig nach Märkte-Forum: Frau Sima, bitte handeln!

Ornig: „Es besteht dringender Handlungsbedarf. Die Verlängerung der Begutachtungsfrist für die Marktordnung muss sich auszahlen und das Feedback der Marktstandler ernst genommen werden!“

Wien (OTS) - Unter reger Beteiligung der Wiener Marktstandler hat NEOS Wien beim Wiener Märkte-Forum die kritischen Punkte der von der Stadtregierung vorgelegten Marktordnung diskutiert. Bei der durchaus emotionalen Debatte sind zahlreiche Verbesserungsvorschläge formuliert worden, freut sich NEOS Wien Wirtschaftssprecher Markus Ornig: „Man sieht, wie sehr den Marktstandlern ihre Unternehmen, aber auch die Wiener Märkte am Herzen liegen. Die Schmerzpunkte waren ganz klar die verpflichteten Kernöffnungszeiten, die vor allem für familiengeführte Unternehmen kaum zu schaffen sind, die Investitions-Unsicherheit durch die Befristung der Zuweisungen und die unklaren Regelung der Gastro-Nebenrechte. Stadträtin Sima ist dringend aufgefordert, die Bedenken und Vorschläge der Standler ernst zu nehmen und in der Begutachtung noch einzulenken“, fordert Ornig. „Wir werden jedenfalls alle Vorschläge zusammenfassen und sie gemeinsam mit den Wiener Marktstandlern in die Begutachtung bei der MA 36 einbringen. Danach liegt der Ball bei Stadträtin Sima!“, schließt Ornig.

