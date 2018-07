VA Intertrading CEO Dr. Karl Mistlberger in Präsidium der Internationalen Handelskammer (ICC Austria) gewählt

Der CEO der VA Intertrading (VAIT) Dr. Karl Mistlberger wurde mit Juni 2018 als Vizepräsident in die ICC Austria (International Chamber of Commerce Austria) berufen.

Linz/Wien (OTS) - Die Internationale Handelskammer (ICC Austria) wurde 1921 gegründet. Ihr gehören heute rund 700 international aktive Industriebetriebe, Händler, etwa 30 Banken, 90 Anwaltskanzleien sowie 20 Industrieverbände, Institutionen und Kammern als aktive Mitglieder an. Mit Juni 2018 wurde nun Dr. Karl Mistlberger, CEO des österreichischen Handelshauses VAIT in das Präsidium berufen.

ICC Austria spezialisiert sich auf die individuelle Beratung rund um Außenhandel und Recht (Export-Import Vertragsrecht, Incoterms, L/Cs, Bankgarantien, Anti-Korruption, Compliance Schiedsgerichtsbarkeit etc.)

„Ich fühle mich geehrt, als Vizepräsident mein jahrzehntelanges Know-how im internationalen Handel in die ICC Austria einbringen zu können“, sagt Karl Mistlberger, CEO der VAIT zu seiner Berufung in das Präsidium der ICC Austria. Als wesentliche Zielsetzung für seine Tätigkeit bezeichnet Mistlberger das Aufgreifen wichtiger internationaler Handelsthemen zum Nutzen der Mitglieder. Exporte in alle Welt stärken die internationale Wettbewerbsfähigkeit österreichischer Unternehmen und sichern so zahlreiche hochqualifizierte Arbeitsplätze.

Neben Mistlberger gehören dem Präsidium als Präsident Dr. DI Richard Schenz, Vizepräsident der Wirtschaftskammer Österreich und als weitere Vizepräsidenten Dr. Herbert Stepic, ehem. Generaldirektor Raiffeisen Bank International AG, Dr. Christian Dorda, Rechtsanwalt sowie Dr. Ulrich Stepski, Eigentümer BLF Vermögensverwaltung an.

Über VA Intertrading Aktiengesellschaft

Die VAIT wurde 1978 unter dem Namen Voest-Alpine Intertrading GmbH gegründet und ist mittlerweile zu einem herausragenden Handelsunternehmen sowie Österreichs führendem Handelshaus herangewachsen. 2017 betrug der Jahresumsatz 990 Mio. EUR, rund 140 der insgesamt 528 MitarbeiterInnen sind am Standort in Linz beschäftigt. Nahrungsmittel- und Stahlhandel tragen etwa 70% zum Intertrading-Umsatz bei. Zusätzlich zu den Handelsaktivitäten bietet VA Intertrading Servicedienstleistungen wie Transport und Logistik bzw. Handelsfinanzierung. Das Unternehmen verfügt über ein weltumspannendes Einkaufs- und Vertriebsnetz.

