ÖAMTC: Behinderungen im Tunnel Kaisermühlen Donnerstag- und Freitagfrüh

Sicherheitssperren wegen einer Veranstaltung im Austria Center

Wien (OTS) - Am Donnerstag, 19. Juli, 08:30 bis ca. 10:00 Uhr, und am Freitag, 20. Juli, 08:00 bis 09:00 Uhr, wird es laut ÖAMTC auf der Donauufer Autobahn (A22) in beiden Richtungen im Bereich Tunnel Kaisermühlen zu Spursperren, Staus und Behinderungen kommen. Grund sind Sicherheitsmaßnahmen wegen einer Veranstaltung im Austria Center im Zuge des EU-Ratsvorsitzes.

Weitere Verkehrsmaßnahmen Auf der Reichsbrücke stadtauswärts wird das Abbiegen nach links und auf der Wagramer Straße stadteinwärts nach rechts zum Platz der Vereinten Nationen unterbunden. Gleichzeitig ist die Zufahrt zur Kratochwjlestraße von der Wagramer Straße ohne Berechtigung nicht gestattet. Im Kaisermühlen Tunnel bzw. von der A22, Donauufer Autobahn, kommend, wird die Zufahrt zum Austria Center, damit auch Richtung Kagran gesperrt. Dadurch wird es auch zu Verkehrsbehinderungen bei den Zufahrten zu den dortigen Garagen kommen.

Die ÖAMTC-Experten befürchten Staus im Frühverkehr auf der Donauufer Autobahn (A22).

Alle Wien-Themen: www.oeamtc.at/wien

(Schluss)

Lasser/Dittrich

Rückfragen & Kontakt:

ÖAMTC-Kommunikation Mobilitätsinformationen

+43 1 71199 21795

mi-presse @ oeamtc.at

www.oeamtc.at