7. Lech Classic Festival vom 31. Juli bis 4. August 2018

Lech Zürs am Arlberg (OTS) - Das Lech Classic Festival geht in seine bereits siebente Festivalsaison im etablierten Kultursommer der Vorarlberger Urlaubsgemeinde Lech am Arlberg und verspricht auch in diesem Jahr: Im abgeschiedenen alpinen Hochgebirge kommt man der Himmelsmacht Musik besonders nah.

Überirdisch gut: das große Programm für die kleine Bühne

Das musikalische Spektrum der fünf Konzertabende in der Neuen Lecher Kirche umfasst neben der "Wiener Klassik" auch die Romantik und Spätromantik. Die Konzerte „Russische Seele“, „Slawischer Abend“, „Französische Melodien“, „unvollendet – vollendet“ und „Musikalische Kostbarkeiten“ sind spezifischen, aber nicht zu eng begrenzten Themen gewidmet. Organisatorin Marlies Wagner zum Programm: "Das Publikum darf sich auf ca. 40 verschiedene Programmpunkte an fünf Konzertabenden freuen. Was macht unsere Galakonzerte so besonders? Wir präsentieren u.a. Meisterstücke, die in die Konzertsäle nur selten oder überhaupt nicht Eingang finden. Häufig sind sie schlicht zu kurz und passen daher schwer in das übliche Konzertschema Ouvertüre-Solistenkonzert- Symphonie. Auf der Bühne der Neuen Lecher Kirche kommt diese Programmauswahl jedoch perfekt zur Geltung." Voraussetzung dafür, dass große Kompositionen auf der kleinen Bühne funktionieren, sind vor allem entsprechende Bearbeitungen. Der englische Arrangeur Francis Griffin erstellt jedes Jahr exklusiv die benötigten, reduzierten Orchesterfassungen. Die Kunst besteht darin, den Charakter der Kompositionen trotz der Reduktion nicht zu verändern: “Den bearbeiteten Fassungen fehlt kein Ton.’“, so Marlies Wagner.

Das Besondere auf einen Blick:

Das eigens zusammengesetzte Gala-Orchester und international renommierte Solisten.

Sorgfältig ausgesuchte und exklusiv arrangierte Orchesterwerke

Die fabelhafte Akustik der Neuen Lecher Kirche lässt eine besondere Atmosphäre zwischen Musikern und Publikum entstehen, die während der Festivaltage im ganzen Ort spürbar ist.

Details zu Programm und Künstlern auf www.lech-classic-music-festival.com

Rückfragen & Kontakt:

Lech Zürs Tourismus GmbH

PR / Presse

Tel.: +43 (5583) 2161-229

presse @ lech-zuers.at

www.lech-zuers.at/presse

Dorf 2 I A 6764 Lech am Arlberg

www.facebook.com/lechzuers