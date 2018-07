Gender Career Management: das kostenlose Beratungsangebot für Klein- und Mittelbetriebe

Beratung und Unterstützung für Führungskräfte und Personalverantwortliche in Gleichstellungsfragen

Wien (OTS) - Sie wollen den Frauenanteil in Führungspositionen erhöhen? Erfahrene UnternehmensberaterInnen unterstützen Unternehmen kostenlos bei der Umsetzung von zielgerichtetem Personalmanagement.

Frauen sind in den Führungsetagen österreichischer Unternehmen nach wie vor unterrepräsentiert. Laut Arbeiterkammer Wien (Frauen Management Report 2018) beträgt der Frauenanteil in den Aufsichtsräten der Top 200 Unternehmen derzeit 18,5 %. Damit sind sogar die größten Unternehmen weit von der gesetzlich vorgegebenen Quote von 30 % entfernt. Aktuelle Studienergebnisse zeigen gleichzeitig, dass sich ein höherer Frauenanteil beispielsweise in Aufsichtsräten oder in der Geschäftsführung positiv auf die Unternehmensperformance auswirkt. Leider stehen viele Unternehmen jedoch vor der Herausforderung, dass sich auf die ausgeschriebenen Führungspositionen oder qualifizierten technischen Positionen keine Frauen bewerben.

Für Betriebe ist dieses Dilemma schwierig zu lösen. Gemeinsam mit den ExpertInnen des Gender Career Management-Projekts kann es gelingen! Seit April 2018 unterstützt das Gender Career Management-Team Unternehmen bei der Gestaltung von Rahmenbedingungen und Maßnahmen, die Chancengleichheit fördern: „Bisherige Erfahrungen zeigen, dass Unternehmen, die Antworten auf Flexibilisierungserfordernisse suchen sowie Start-ups an Chancengleichheit in der Personalentwicklung besonders interessiert sind. Die Themen Rekrutierung und Jobsharing in Führungspositionen stoßen dabei auf großen Widerhall“, fasst Beatrix Hausner, Gender-Expertin im Gender Career Management-Team, zusammen.

Das kostenlose Beratungsangebot umfasst Ist-Analyse, Maßnahmenplanung sowie Umsetzungsbegleitung. Dabei werden die Handlungsfelder Recruiting, Personal- und Führungskräfteentwicklung, Führungsverständnis- und kultur, Institutionalisierung, Arbeitsgestaltung/Lifebalance und Kommunikation analysiert und gemeinsam Maßnahmen für die Umsetzung geplant. Darüber hinaus bietet das Programm den Unternehmen mittels Peer-to Peer-Veranstaltungen die Möglichkeit, sich mit anderen Unternehmen zu vernetzen und Erfahrungen auszutauschen.

Das Angebot richtet sich an Führungskräfte oder Personalverantwortliche vorrangig aus Klein- und Mittelbetrieben, aber auch aus Großbetrieben und Vereinen. Da es sich um ein Pilotprojekt handelt, ist das Angebot derzeit nur für Unternehmen aus Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark und Kärnten offen.

Gender Career Management-Team

Das Projekt wird von der ÖGUT GmbH, EB projektmanagement GmbH und VFQ Gesellschaft für Frauen und Qualifikation mbH sowie von deren KooperationspartnerInnen umgesetzt und vom Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz sowie dem Europäischen Sozialfonds (ESF) finanziert.

Erfahren Sie mehr zu „Gender Career Management“ und vereinbaren Sie ein unverbindliches Erstgespräch unter: Maga. Beatrix Hausner, ÖGUT, beatrix.hausner @ oegut.at, +43/1/315 63 93-14, gendercareermanagement.at

