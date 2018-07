EXKLUSIV heute auf PULS 4: Jetzt spricht der Vater der ermordeten Hadishat

Die PULS 4 NEWS erreicht exklusiv eine Nachricht des Vaters - heute um 18:45 Uhr exklusiv auf PULS 4.

Wien (OTS) - Seine Tochter wird in einem Wiener Gemeindebau von einem 16-jährigen Nachbarsburschen ermordet. Der Vater der 7-Jährigen sitzt zu dieser Zeit in einem Gefängnis in Südtirol, wegen Schlepperei. Er nutzt einen Haftfreigang und kehrt nach dem Mord an seiner Tochter nicht mehr ins Gefängnis zurück.

Die PULS 4 News erreicht nun exklusiv eine Nachricht des Vaters. Dort spricht er über seine Trauer, den Grund für die Flucht und seine Gefühle gegenüber dem mutmaßlichen Mörder seiner Tochter.





PULS 4 NEWS

Heute, um 18:45 Uhr auf PULS 4



