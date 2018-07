HNA Group unterzeichnet Absichtserklärung mit COMAC zum Kauf von 20 ARJ21-Jets

London (ots/PRNewswire) - HNA Group Co Ltd (HNA Group) und Commercial Aircraft Corporation of China Ltd (COMAC) haben auf der 51. Farnborough International Airshow in London eine Absichtserklärung zum Kauf von 20 Flugzeugen vom Typ ARJ21 unterzeichnet, das erste greifbare Ergebnis nach der Unterzeichnung eines Rahmenabkommens über strategische Zusammenarbeit Anfang Juni dieses Jahres in Shanghai. Die 20 Jets werden nach der Auslieferung von Urumqi Air betrieben, einer Tochtergesellschaft der HNA Group.

Der ARJ21 ist Chinas erstes, nach internationalen Standards für Lufttüchtigkeit entwickeltes strahlgetriebene Regionalverkehrsflugzeug und zeichnet sich in fünf Hauptbereichen aus: Produktanpassungsfähigkeit, Passagierkomfort, Kosteneffizienz und, nicht nur für die gesamte Modellpalette, sondern auch andere gängige Flugzeugtypen, universelle Teile und Materialien. All diese Faktoren tragen dazu bei, den operativen Anforderungen beim Start und bei der Landung auf Flughäfen der westchinesischen Hochebene gerecht werden zu können, einer Region, die notorisch mit hohen Temperaturen und anderen Widrigkeiten auf komplexen Routen zu kämpfen hat, und machen das Fluggerät zur idealen Wahl für das Strecken- und Flughafennetz in Westchina.

Durch Innovation sowohl in der Unternehmensorganisation als auch im Flugzeugdesign will die HNA Group die Zusammenarbeit mit COMAC mit Augenmerk auf die Markteinführung und den Einsatz von in China gebauten Flugzeugen vertiefen, und eine durchgängige Industriekette aufbauen, die neben der Verbesserung der Produktionskette und dem Aufbau eines Leasing-Service-Netzwerks für Flugzeuge aus China auch die Produktion, die Materialversorgung sowie Vertrieb und Support für den Flugzeugbau umfasst, damit der Zivilluftfahrtsektor des Landes eine Spitzenposition in der Welt einnehmen kann.

Hainan Airlines, Urumqi Air und Tianjin Airlines und auch die weiteren Tochtergesellschaften der HNA Group werden von der Zusammenarbeit profitieren, ihre Geschäftsentwicklung beschleunigen und den Beitrag des Konzerns zu Chinas Belt and Road-Initiative mit dem Aufbau eines komfortableren regionalen Luftverkehrsnetzes unterstützen können.

Rückfragen & Kontakt:

Jian Zhang

+86-898-6996-5121

jian.zh @ hnair.com