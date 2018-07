Bis zu 1,011 Millionen bei „Liebesg’schichten und Heiratssachen“-Auftakt im ORF dabei

Reichweitenbestwert seit 2012, nächste Folge mit ersten sieben Single-Porträts am 23. Juli

Wien (OTS) - Erfolgreicher Auftakt für die 22. Staffel der ORF-„Liebesg’schichten und Heiratssachen“: Bis zu 1,011 Millionen Seherinnen und Seher waren gestern, am Montag, dem 16. Juli 2018, um 20.15 Uhr in ORF 2 bei der ersten von insgesamt zehn neuen Sendungen dabei. Mit durchschnittlich 936.000 Zuseherinnen und Zusehern bei 34 Prozent Marktanteil erzielte die Auftaktsendung, in der Elizabeth T. Spira traditionell Rückschau auf die Erlebnisse früherer Partnersuchender hielt, den Reichweitenbestwert seit 2012. Die erste reguläre Kandidatenfolge, in der sieben neue Singles aus ganz Österreich nach dem großen Liebesglück suchen, steht am Montag, dem 23. Juli, um 20.15 Uhr in ORF 2 auf dem Programm.

Die aktuelle Staffel von „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von Wega Film. Dakapo-Termine gibt es ab 21. Juli immer samstags um 12.10 Uhr in 3sat.

