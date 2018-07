Hannes Jagerhofer besucht seine Hausbank – die Volksbank

Die Volksbank begleitet seit 20 Jahren den Werdegang des erfolgreichen Unternehmers

Wien (OTS) - Nach dem riesigen Erfolg mit den Beachvolleyball-Weltmeisterschaften im Jahr 2017 kommt die Beachvolleyball-Weltspitze auch heuer im Sommer wieder nach Wien, zum A1 Major Vienna presented by Swatch Anfang August. Schon jetzt kam der Organisator und Veranstalter Hannes Jagerhofer zu den Vorbereitungen für dieses Turnier nach Wien. Bei dieser Gelegenheit besuchte er auch die Volksbank, seit vielen Jahren seine Hausbank in Österreich.

Kommerzvorstand VDir. Josef Preissl bedankt sich im Gespräch für die langjährige Treue: „Herr Jagerhofer ist ein Musterbeispiel für einen Unternehmer, der sich ständig weiterentwickelt und mit der Zeit geht."

Generaldirektor DI Gerald Fleischmann ergänzt: „Es freut mich sehr, dass wir mit mehreren seiner Firmen in Österreich seit so vielen Jahren erfolgreich und angenehm zusammenarbeiten. Die Volksbank hat das Ziel für viele gute Unternehmen in Österreich zur Hausbank zu werden."

Auch Hannes Jagerhofer selbst erinnert sich noch oft an die Anfangszeiten: „Die Volksbank war vor vielen Jahren die einzige Bank, die das Potential von Beachvolleyball in Österreich erkannt und mir auch das notwendige Vertrauen geschenkt hat. Deswegen freut es mich besonders, dass die Volksbank auch in diesem Jahr wieder als Werbepartner beim Beach-Spektakel vom 31.07.-05.08.2018 auf der Wiener Donauinsel dabei ist."

Die Volksbank war voriges Jahr bei der WM mit einem Stand am Event-Gelände präsent. Über 6.000 Besucher versuchten sich am Skisprung-Simulator, ein #Printer stand den Besuchern zum Drucken von Fotos zur Verfügung und es gab ein Gewinnspiel mit dem Volksbank Glücksrad.

Auch 2018 wird die Volksbank wieder mit einem attraktiven Angebot vor Ort vertreten sein.

