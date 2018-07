ARBÖ: Wochenende wartet wieder mit kilometerlangen Staus auf

Wien (OTS) - Auch das kommende Wochenende (20.07 – 22.07.2018) kann wieder mit Staus und langen Verzögerungen aufwarten. Das hat neben dem Sommerferienbeginn in den nördlichen Teilen der Niederlande auch „European Le Mans Serie“ in Spielberg und die „Starnacht am Wörthersee“ in Klagenfurt als Hauptgründe. Betroffene werden die Straßen rund um Spielberg und Klagenfurt sowie die Transitrouten in Westösterreich sein, wissen die Verkehrsexperten des ARBÖ aus Erfahrung.

Autofahrer, die nicht ins Staus geraten wollen, sollten zwischen dem Morgen und den Nachmittag am Samstag die „Stauklassiker im Sommerreiseverkehr“, wie die Brennerautobahn (A13), Fernpaßstraße (B179), Inntalautobahn (A12) jeweils in Tirol, die Pyhrnautobahn (A9) in Oberösterreich und der Obersteiermark, oder Tauernautoahn (A10) in Kärnten und Salzburg sowie Westautobahn (A1) im Großraum Salzburg möglichst meiden. Auch der Karwankentunnel auf der A11 in Kärnten in Richtung Slowenien zu diesem „Kreis“. Der Rückreiseverkehr wird durch die deutschen Polizeikontrollen vor allem vor den Autobahngrenzen Kufstein/Kiefersfelden auf der Tiroler A12, Suben auf der Innkreisautobahn (A8) in Oberösterreich und Walserberg auf der Salzburger A1 für harte Geduldsproben bei der Ausreise sorgen. „Wir empfehlen den Samstag als Reisetag möglichst zu meiden. Wenn das nicht geht, sollte man sich Alternativrouten zu den Stau-Klassikern überlegen und sich auf wahrscheinliche Staus mental und organisatorisch vorbereiten“, so die ARBÖ-Verkehrsexperten.

Zwtl. „European Le Mans Series“ sorgt rund um Spielberg für Verkehrsprobleme=

Auch heuer wird die European Le Mans Series wieder das Flair des berühmtesten Langstrecken-Motorsport-Rennen im Land des regierenden Fußball-Weltmeisters in Österreich verbreiten.

In einem 4 Stunden dauernden Rennen werden die 42 teilnehmenden Fahrzeuge und ihre Fahrer am Sonntag, 22.07.2017, die Sieger aus drei Klassen küren. An den drei Renntagen Freitag, Samstag und Sonntag werden mehr als zehntausend Zuschauer erwartet. Das besondere „Zuckerl“ für Besucher, der Eintritt zu den Tribunen ist kostenlos. Lediglich für den Zutritt zum Fahrerlage sind Tickets mit einem Maximalpreis von EUR 10- erforderlich

Vor allem am Sonntag werden Verzögerungen rund um den Ring nicht ausbleiben. Besonders vor den Auf- und Abfahrten Zeltweg/Ost u. Zeltweg/West werden ebenso wie auf den Zufahrten zu den „Park+Ride“-Parkplätzen lange Verzögerungen nicht ausbleiben.

Zwtl.: „Starnacht am Wörthersee“ oder lange Verzögerungen in Klagenfurt

Schlagerfans oder solche, die es werden wollen, sind am kommenden Freitag, 20.07.2018, und Samstag, 21.07.2018, in Klagenfurt richtig. Die „Starnacht am Wörthersee“ versammelt Künstler wie Andreas Gabalier, Nik. P oder Cesar Sampson und Vanessa Mai auf der Bühne. Besonders zur TV-Show am Samstag werden sich zahllose Besucher versammeln. Besucher, die mit dem eigenem Fahrzeug anreisen, sollten auf der „Autobahnwiese“ gegenüber Minimundus parken und dort mit dem Gratis-Schuttle-Bus anreisen.

