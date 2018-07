ORF SPORT + mit den Highlights vom Casino Grand Prix Zeltweg-Farrach 2018

Am 18. Juli im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Mittwoch, dem 18. Juli 2018, in ORF SPORT + sind „GP Confidential 2018“ – Das Formel-1-Magazin um 19.00 Uhr, das Golfmagazin mit Tipps & Tricks sowie Golf-Fitness um 19.30 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr, die Höhepunkte vom Casino Grand Prix Zeltweg-Farrach 2018 um 20.15 Uhr, von der Golf-Damen-Team-EM 2018 um 21.00 Uhr und vom UCI Mountainbike-Weltcup DHI Val di Sole 2018 um 21.30 Uhr sowie die Dokumentation „Das Objekt der Begierde – Die Geschichte des WM-Pokals“ um 22.00 Uhr.

Vier Starts, vier Siege, 400 Punkte in der Gesamtwertung: Die 31. Auflage des Casino Grand Prix stand ganz im Zeichen von Dieter Köfler und seinem Rappen Askaban. Leicht machten es ihm seine Konkurrenten im Finale in Zeltweg-Farrach dennoch nicht. Ganz im Gegenteil: Neben dem Kärntner Duo schafften es gleich acht weitere Paarungen ins Stechen. Doch am Ende setzte sich der Team-Alpenspan-Reiter mit ganzen fünf Hundertstelsekunden vor dem Steirer Alfred Greimel und Colorado (die sich in der Gesamtwertung von Platz acht auf drei vorschoben) durch. Platz zwei in der Gesamtwertung ging an das regierende Staatsmeister-Duo Catrin Glötzer-Thaler und Hocus Pocus.

Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen", das Schulsport-Magazin „Schule bewegt" oder das „Golfmagazin" können auch über die ORF-TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden.

