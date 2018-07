Axi auf Achse

Thomas Axmann ab 23. Juli zu Fuß auf Achse

Graz (OTS) - Antenne-Muntermacher Thomas Axmann geht bei der Charity-Aktion „Axi auf Achse" für Kinder, die nicht gehen können. Ab 23. Juli ist er eine Woche lang in der ganzen Steiermark unterwegs, um einem kleinen Mädchen aus dem Bezirk Murtal einen speziell angefertigten Rollstuhl zu ermöglichen.

Thomas „Axi" Axmann von den Antenne-Muntermachern geht für den guten Zweck durch das ganze Land – ohne Auto, ohne Rad, ohne Geld, ohne fixen Schlafplatz. Dahinter steckt allerdings kein Extremsport-Survival-Training, sondern eine tiefgreifende Charity-Vision: Lisa ist sieben Jahre alt, lebt mit ihrer Mama in Spielberg und ist von Geburt an beeinträchtigt. Um sich unbeschwerter in ihrem Alltag bewegen zu können, benötigt Lisa unter anderem einen speziell angefertigten Rollstuhl, für den leider das Geld fehlt.

Unter dem Motto „Axi auf Achse“ macht sich Thomas Axmann daher am Montag, 23. Juli vom Antenne Studio im Styria Media Center in Graz – zu Fuß – auf den Weg, um für die siebenjährige Lisa aus der Obersteiermark zahlreiche Unterstützer zu finden und den Kauf eines speziell angefertigen Rollstuhls zu ermöglichen. Bereits vor zwei Jahren konnte der engagierte Morgenshow-Moderator durch seine Initiative Großes bewegen und über 75.000,- Euro sammeln. Er hofft auch dieses Jahr auf ein starkes Echo und die tatkräftige Unterstützung aller Steirerinnen und Steirer.

„Jeder Beitrag zählt! Egal ob Sie etwas spenden wollen, mich als Tramper mit dem Auto, Lastenrad oder Traktor mitnehmen oder mir einfach Ihre Geschichte erzählen – jeder Beitrag ist wertvoll und bringt uns näher ans Ziel", appelliert Axi an seine Hörer. Begleitet wird der Muntermacher abschnittsweise von seinen Antenne-Kollegen Markus Terrant und Walter Wenegger. Der einzigartige Charity-Roadtrip kann hautnah über das Antenne Radio mitverfolgt werden, im Internet bietet ein Live Tracker die Möglichkeit, Axis Spendentour in Echtzeit zu begleiten, um ihn auf seiner Mission zu treffen und eine Spende mitgeben zu können.

Mehr Infos über die Aktion sowie laufend Fotos und Videos vom Charity-Roadtrip auf www.antenne.at. Unternehmen, welche die Charity-Aktion aktiv unterstützen möchten, können Spendenboxen über die Antenne-Homepage anfordern bzw. direkt vor Ort im Antenne Studio abholen.

