Austrian Congress Award für Pioniere der Tagungsbranche

Wien/Eisenstadt (OTS) - Am 3. Juli ehrte das Austrian Convention Bureau (ACB) zwei Pioniere der Kongressindustrie mit dem, seit mehr als 20 Jahren bestehenden, Austrian Congress Award. Heuer wurden Univ.-Prof. Dr. Dr. h. c. Heinz Kölbl und Mag. Renate Dobler-Jerabek für ihre herausragenden Leistungen und das Vorantreiben Österreichs als Kongressstandort ausgezeichnet.

Auszeichnung für Branchengrößen

Jährlich zeichnet das Austrian Convention Bureau (ACB) Veranstalter und Branchenvertreter aus, die einen wertvollen Beitrag zur Förderung der österreichischen Kongress- und Tagungsbranche leisten. ACB Präsident Christian Mutschlechner übergab die Awards im Rahmen der Convention4u im Schloss Esterházy in Eisenstadt inmitten von inspirierenden Erzählungen der Preisträger, fürstlichem Dinner und Blechbläsern.

Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Heinz Kölbl | Ambassador für Bildung

Der gebürtige Wiener ist Leiter der Abteilung für allgemeine Gynäkologie und gynäkologische Onkologie an der Medizinischen Universität Wien und Vorstandsmitglied bzw. Mitglied zahlreicher internationaler gynäkologischer Verbände. Seinen Bemühungen und seinem internationalen Netzwerk ist es zu verdanken, dass zahlreiche internationale Fachkongresse wie z.B. die European Society of Gynaecological Oncology (ESGO) Conference 2017, die größte ihrer Art in Europa, in Wien stattgefunden haben. Er bekräftigt, dass die Ausrichtung internationaler Veranstaltungen und die Stärkung Wiens als attraktiven Bildungsstandort für die Jugend und Zukunft der medizinischen Branche bedeutsam ist. „Er ist für uns einer der wichtigsten Ambassadoren für die Gewinnung von internationalen Fachkongressen und trägt bedeutend zur Reputation Wiens und Österreichs als erstklassige Kongressdestination bei“ , begründet Mag. Dr. Susanne Baumann-Söllner, Vorständin des Austria Center Vienna, ihre Nominierung von Heinz Kölbl für den renommierten Kongresspreis.

Mag. Renate Dobler-Jerabek | Eine der ganz Großen

Die ebenfalls gebürtige Wienerin gilt als Spezialistin für den Kongress- und Eventbereich. Im Laufe ihrer Karriere hat sie viele Spuren in den größten Veranstaltungshäusern Österreichs hinterlassen. Als Abteilungsleiterin für Gastveranstaltungen in der Reed Exhibitions Messe Wien katapultierte Sie nicht nur das Haus in die obersten Ränge der Top-Venues der Welt, sondern auch die Stadt Wien. Renate Dobler-Jerabek wurde von ihren Kollegen und Kolleginnen von der Reed Messe für ihr Wirken und ihre Erfolge nominiert. Als einen der besten Momente in Ihrem Beruf beschreibt sie: „Wenn eine Veranstaltung im Vorhinein besonders herausfordernd war und am Ende alles gut gelaufen ist, auch wenn schon die nächsten Probleme warten“. Sich nicht auf den Lorbeeren auszuruhen, sondern dranzubleiben rät sie auch dem Branchennachwuchs. Scheitern betrachtet sie als notwendiges Übel. „Wer immer in seiner Komfortzone bleibt, wird nichts bewegen“ , so Renate Dobler-Jerabek.

