Verletzte Radfahrer nach Zusammenstößen mit Autos

Wien (OTS) - In der Märzstraße (15.) und am Währinger Gürtel (9.) ist es am 16. Juli 2018 zwischen 17.30 und 17.45 Uhr zu zwei Verkehrsunfällen zwischen Pkw-Lenkern und Radfahrern gekommen.

Nach ersten Erhebungen wollte eine Autolenkerin in der Märzstraße ihr Fahrzeug im Kreuzungsbereich mit der Tannengasse wenden. Der dahinter befindliche, ebenfalls in die Kreuzung einfahrende Radlenker prallte an die Seite des Autos und kam zu Sturz.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte ein Pkw-Lenker in der Nebenfahrbahn des Währinger Gürtels von einem Parkplatz aus in die Einfahrt einer Firma einfahren. Der Radfahrer, der entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs gewesen sein dürfte, fuhr gegen die Front des Autos und kam ebenfalls zu Sturz.

Beide Fahrradfahrer (52 und 27 Jahre alt) wurden vom Rettungsdienst erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

