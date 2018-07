Einladung zur WWF-Pressekonferenz: Ein Gesetz auf dem Holzweg – weiterhin illegales Holz auf dem heimischen Markt

Schwerwiegende Vorwürfe gegen österreichische Holzkonzerne – Implementierung der Europäischen Holzhandelsverordnung EUTR längst überfällig – WWF Österreich stellt weitere Schritte vor

Wien (OTS) - 17. Juli 2018. Die Umweltorganisationen EIA (Environmental Investigation Agency) und Earthsight erheben nach langen Recherchen schwere Vorwürfe gegen österreichische Holzunternehmen (u.a. Schweighofer, Egger, Kronospan). In der Ukraine soll ein Spitzenbeamter illegale Zahlungen von ausländischen Holzkonzernen gefordert haben, um diese Unternehmen mit billigem Holz aus ukrainischen Wäldern zu bedienen. In Rumänien wird durch Käufe von Zwischenhändlern sehenden Auges die Gefahr in Kauf genommen, dass Holz aus Nationalparks und aus den letzten europäischen Urwäldern entnommen wird und als illegales Holz im Handel landet.

Der WWF Österreich beobachtet den Holzhandel seit Jahren kritisch und verweist auf die Europäische Holzhandelsverordnung EUTR (European Timber Regulation). Im Kern fordert diese Richtlinie von allen europäischen Marktteilnehmern sich ihrer Verantwortung bei der weltweiten Beschaffung von Holz und Holzprodukten zu stellen. Das Gesetz (seit 2013 in Kraft) fordert vor allem von importierenden Unternehmen zentrale Nachweise für den Ausschluss von illegalen Holzquellen. Für den WWF Österreich besteht eine tiefe Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit der EUTR. Daher fordert der WWF: Es hat sich in den letzten Jahren nichts verändert, die EUTR greift nicht – die zuständigen nationalen Behörden (in Österreich das Bundesamt für Wald) müssen nun endlich dafür sorgen, dass diese europäische Verordnung in den EU-Mitgliedsländern so implementiert wird, dass sie auch greift – und jegliches illegales Holz auf den europäischen Märkten künftig verbannt wird.

Der WWF Österreich lädt die MedienvertreterInnen herzlich ein zur Pressekonferenz „Ein Gesetz auf dem Holzweg – weiterhin Holz aus Nationalparks, Urwäldern und illegalem Holzeinschlag auf dem heimischen Markt“

Datum & Uhrzeit: Donnerstag, 19. Juli 2018, 9.30 Uhr

Ort: Cafe Museum, Operngasse 7, 1010 Wien

Als GesprächspartnerInnen stehen Ihnen zu Verfügung:

Andrea Johanides, WWF Österreich-Geschäftsführerin

Johannes Zahnen, WWF-Deutschland, Holzexperte

David Gehl, EIA Eurasia Programs Coordinator

Sam Lawson, Earthsight Director

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Gerhard Auer, WWF-Pressesprecher, 01 488 17 231, gerhard.auer @ wwf.at