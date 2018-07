Über 25 Speaker bei der FUTURE OF FOOTBALL BUSINESS-Conference in Graz

Das Programm steht, weitere Highlight-Speaker folgen.

Ligist/Graz (OTS) - Am 6. September findet die FUTURE OF FOOTBALL BUSINESS-Conference im Messecongress Graz statt. Die internationale Konferenz für Digitalisierung und Innovation im Fußballbusiness bringt Experten aus Fußball und Wirtschaft in die Steiermark. Am Montag, dem 16. Juli, wurde das Programm veröffentlicht.

Neben Keynotes von Felix Welling, Direktor Unternehmensentwicklung beim VfL Wolfsburg oder Frank Hüttemann, Leiter Merchandising & License bei Bayer 04 Leverkusen, gibt es vier spannende Podiumsdiskussionen mit Experten aus Fußball und Wirtschaft. So sind etwa Ivo Hrstic von SPORT1, Timm Jäger von Eintracht Frankfurt oder auch Nikolaus Beier von LAOLA1 Teil der Diskussionsrunden. Weitere Highlight-Speaker werden in den kommenden Wochen bekanntgegeben.

Insgesamt über 25 Speaker aus ganz Europa, aus Fußball und Wirtschaft, werden auf den zwei Bühnen stehen. Dazu gibt es auch einen Ausstellerbereich. Abgerundet wird das Programm mit einem Networking-Evening in lockerer Atmosphäre.

"Wir wollen regionale und nationale Unternehmen mit nationalen und internationalen Top-Klubs zusammenbringen. Gleichzeitig sollen alle Gäste Know-how mitnehmen können. Ziel ist es, das Event im europäischen Fußballbusiness zu etablieren und die Steiermark als Standort für Innovation und Digitalisierung in der Branche zu positionieren", so Organisator Thomas Maurer.

FUTURE OF FOOTBALL BUSINESS-Conference

Die FOFBC ist die erste Fußballbusiness-Konferenz Österreichs mit klarem Fokus auf Digitalisierung und Innovation. Bis zu 250 Gäste aus ganz Europa werden erwartet, wenn über Themen wie Internationalisierung, Fußball und eSports, die Zukunft des Fußball-Konsums, Smart Data oder die Monetarisierung von Social Media gesprochen und diskutiert wird.

Mehr dazu: futureoffootballbusiness.com

FUTURE OF FOOTBALL BUSINESS-Conference

Die Konferenz für Digitalisierung und Innovation im Fußballbusiness.

Datum: 06.09.2018, 10:00 - 21:00 Uhr

Ort: Messecongress Nord

Messeplatz 1, 8010 Graz, Österreich

Url: http://www.futureoffootballbusiness.com

Tickets zur Veranstaltung Jetzt bestellen

Rückfragen & Kontakt:

Thomas Maurer, Organisator der FOFBC

maurer @ fussball-business.com

+43 664 9240026