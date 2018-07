European Organic Congress vom 25. bis 26. September in Wien

Auf Einladung von BIO AUSTRIA und IFOAM EU diskutieren hochrangige Gäste aus Wissenschaft, Politik, Landwirtschaft und Lebensmittelsektor die Zukunft der Landwirtschaft in Europa

Wien (OTS) - Von 25. bis 26. September 2018 findet unter dem Motto „Organic on every table: Added value for farmers, consumers and society“ der zwölfte Europäische Bio-Kongress (European Organic Congress) in Wien statt. Der Kongress wird gemeinsam von BIO AUSTRIA, dem Verband der Biobäuerinnen und Biobauern Österreichs, und dem europäischen Bio-Dachverband IFOAM EU veranstaltet.

Für zwei Tage werden hochrangige nationale und europäische EntscheidungsträgerInnen, WissenschafterInnen und VertreterInnen des Landwirtschafts- und Lebensmittelsektors über aktuelle agrarpolitische Themen Europas diskutieren. Auf dem Programm stehen u. a. die aktuellen Vorschläge für die Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik, die derzeit verhandelten Produktionsvorschriften im Rahmen der neuen EU-Bio-Verordnung sowie Instrumente für mehr Fairness entlang der Wertschöpfungskette - und die Rolle der biologischen Landwirtschaft als Transformationsmotor bei diesen Reformen.

Teilnehmende Gäste sind unter anderen: Josef Plank, Generalsekretär des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus (i. V. von Bundesministerin Köstinger), Herbert Dorfmann, Mitglied des Europäischen Parlaments, Tassos Haniotis, Leiter der Direktion für Wirtschaftsanalyse, Perspektiven und Evaluierungen in der Generaldirektion Landwirtschaft der Europäischen Kommission, Peka Pesonen, Generalsekretär der COPA COGECA, Nicolas Verlet, Leiter der Abteilung biologische Landwirtschaft der Generaldirektion Landwirtschaft der Europäischen Kommission sowie Johannes Gutmann, Unternehmer und Gründer des Unternehmens SONNENTOR.

Ergänzend zum Kongress findet am 27. September eine Exkursion zu Bio-Betrieben in Niederösterreich statt.

Programm, nähere Informationen und Registrierung unter: http://organic-congress-ifoameu.org

Rückfragen & Kontakt:

BIO AUSTRIA

Markus Leithner, MSc.

Pressesprecher

+43 676 842 214 214

markus.leithner @ bio-austria.at