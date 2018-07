Toto: Doppeljackpot und Summer Cash – es geht um 50.000 Euro

Solo-Zwölfer in der Steiermark mit 3.300 Euro

Wien (OTS) - Auch in der Toto Runde 28B gab es keinen Dreizehner. Somit geht es in der nächsten Runde um einen Doppeljackpot, und der fällt mit der ersten von insgesamt vier Summer Cash Runden zusammen. Dabei garantiert Toto eine Dreizehner Gewinnsumme von 50.000 Euro, und so wird der Doppeljackpot nun auf eben diese 50.000 Euro aufdotiert.

Beim Zwölfer gab es einen Sologewinn. Ein Steirer erzielte ihn per Normalschein und gewinnt damit mehr als 3.300 Euro. Gescheitert ist er an Spiel 12, also am Heimsieg von Vendsyssel FF gegen Odense BK.

In der Torwette gab es keine fünf richtigen Ergebnisse, und damit geht es im ersten Rang wieder um einen Jackpot.

Annahmeschluss für die Runde 29A ist am Mittwoch um 18.50 Uhr.

Quoten der Toto Runde 28B:

DJP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 11.008,19 – 50.000 Euro warten 1 Zwölfer zu je EUR 3.344,90 23 Elfer zu je EUR 32.30 134 Zehner zu je EUR 11,00 422 5er Bonus zu je EUR 1,40

Der richtige Tipp: 1 1 X 2 1 / 2 X 1 2 X X 1 1 1 1 X 1 1

Torwette 1. Rang: JP zu EUR 930,24 Torwette 2. Rang: 3 zu je EUR 124,00 Torwette 3. Rang: 30 zu je EUR 15,50 Hattrick: JP zu EUR 106.424,39

Torwette-Resultate: +:2 2:0 1:1 0:1 2:1

