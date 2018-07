Fußball-WM im ORF: 2 Millionen sahen WM-Finale

6,4 Millionen insgesamt, 21-mal mehr als eine Million Fans, Zuwächse gegenüber WM 2014 vor allem bei jungen Seherinnen und Sehern

Wien (OTS) - Eine mehr als erfreuliche Bilanz der Fußball-WM 2018 in Russland zieht der ORF am Tag nach dem großen Finale: Bis zu 1,992 Millionen waren bei Frankreich – Kroatien via ORF eins live dabei. Durchschnittlich wollten sich die zweite Halbzeit 1,856 Millionen Fußballfans bei 65 Prozent Marktanteil (67 bzw. 72 Prozent in den Zielgruppen E–49 bzw. E–29 Jahre) nicht entgehen lassen. Damit war das WM-Finale nicht nur das im ORF meistgesehene Spiel dieses Turniers, sondern auch das zu dieser Sendezeit nach Reichweiten Meistgesehene seit Einführung des Teletest. Zum Vergleich: Das Finale 2014 zwischen Argentinien und Deutschland, das allerdings erst um 21.00 Uhr angepfiffen worden war, sahen bis zu 1,998 Millionen.

Insgesamt waren 6,364 Millionen Österreicherinnen und Österreicher via ORF eins bei zumindest einem der 64 WM-Spiele – vom ORF in insgesamt 220 Stunden Live-Übertragung eingebettet – dabei, das entspricht 85 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12.

Bemerkenswert: Im Vergleich zur Fußball-WM 2014 in Brasilien wurden sowohl bei den Reichweiten (mit einem Plus von 80.000 Seherinnen und Sehern pro Spiel) als auch bei den Marktanteilen zum Teil signifikante Zuwächse erzielt. Besonders stark gestiegen ist dabei das Interesse der jungen Zuschauerinnen und Zuschauer (12–29 Jahre) mit einem Marktanteilszuwachs von durchschnittlich sieben Prozentpunkten auf 51 Prozent. Mit einem Marktanteil von durchschnittlich 26 Prozent war auch das Interesse der weiblichen Fans hoch.

Gut genutzt wurde auch der „WM-Club“ mit bis zu 278.000 Seherinnen und Sehern und durchschnittlich 207.000 Fans bei 12 Prozent Marktanteil.

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: „6,4 Millionen Menschen in diesem Land konnten mit den Programmangeboten in allen ORF-Medien und bei den zahlreichen Public Viewing Events in ganz Österreich die Fußball-WM erste Reihe fußfrei und ohne Paywall erleben. Und das in höchster fachlicher und technischer Qualität. Mein Dank geht an das ORF-WM-Team, das mit weltmeisterlichen Quoten belohnt worden ist.“

ORF-Programmdirektorin Mag. Kathrin Zechner: „Live-Sport verbindet – dieses Erlebnis bieten Sport-Großereignisse wie die Fußball-WM in Russland in besonders intensiver Weise. Und unser Publikum hat wieder den Top-Profi-Einsatz des gesamten ORF-Fußball-Teams gewürdigt – dank hervorragender Leistungen in allen Bereichen, von Grafik bis Analyse, von Talk bis Hintergrundbericht, von Live-Kommentar bis Moderation, ermöglicht durch Technik vom Feinsten. Ich danke dem gesamten Team rund um TV-Sportchef Hans Peter Trost – Chapeau und wir freuen uns auf die nächsten großen Sport-Events im ORF!“

ORF-TV-Sportchef Mag. Hans Peter Trost: „Spitzenwerte von bis zu 1,8 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern schon vor den Finalspielen, 21 Spiele jenseits der Millionenmarke, Top-Marktanteile in allen Zielgruppen bei Frauen und Männern – diese WM hat nicht nur den Fans Spaß gemacht, sondern auch uns Programmmachern.“

Die Top-10-WM-Spiele

Frankreich – Kroatien (15. Juli)

Durchschnittlich 1,856 Millionen (65 Prozent MA bzw. 67 und 72 Prozent bei E–49 bzw. E–29 Jahre)

RW-Spitze: 1,992 Mio.

England – Kroatien (11. Juli)

Durchschnittlich 1,718 Millionen (58 Prozent MA bzw. 59 und 64 Prozent bei E–49 bzw. E–29 Jahre)

RW-Spitze: 1,780 Mio.

Frankreich – Belgien (10. Juli)

Durchschnittlich 1,460 Millionen (45 Prozent MA bzw. 51 und 60 Prozent bei E–49 bzw. E–29 Jahre)

RW-Spitze: 1,598 Mio.

Russland – Kroatien (7. Juli)

Durchschnittlich 1,444 Millionen (55 Prozent MA bzw. 59 und 61 Prozent bei E–49 bzw. E–29 Jahre)

RW-Spitze: 1,520 Mio.

Kroatien – Dänemark (1. Juli)

Durchschnittlich 1,413 Millionen (50 Prozent MA bzw. 57 und 70 Prozent bei E–49 bzw. E–29 Jahre)

RW-Spitze: 1,467 Mio.

Deutschland – Schweden (23. Juni)

Durchschnittlich 1,334 Millionen (43 Prozent MA bzw. 52 und 63 Prozent bei E–49 bzw. E–29 Jahre)

RW-Spitze: 1,480 Mio.

Brasilien – Belgien (6. Juli)

1,303 Millionen (42 Prozent MA bzw. 49 und 51 Prozent bei E–49 bzw. E–29 Jahre)

RW-Spitze: 1,499 Mio.

Kolumbien – England (3. Juli)

Durchschnittlich 1,265 Millionen (49 Prozent MA bzw. 55 und 54 Prozent bei E–49 bzw. E–29 Jahre)

RW-Spitze: 1,337 Mio.

Belgien – Japan (2. Juli)

Durchschnittlich 1,162 Millionen (37 Prozent MA bzw. 43 und 53 Prozent bei E–49 bzw. E–29 Jahre)

RW-Spitze: 1,276 Mio.

Nigeria – Argentinien (26. Juni)

1,132 Millionen (37 Prozent MA bzw. 46 und 56 Prozent bei E–49 bzw. E–29 Jahre)

RW-Spitze: 1,306 Mio.

Die ORF-Public-Viewing-Events in ganz Österreich erfreuten sich mit insgesamt mehr als zwei Millionen Besucherinnen und Besuchern ebenfalls großer Beliebtheit.

Erfolgreiche WM-Bilanz für ORF.at und ORF TELETEXT

Auch auf sport.ORF.at inkl. ORF-Fußball-Special waren die Fußballfans stets live beim Geschehen in Russland dabei – von dem frühen Ausscheiden zahlreicher Top-Favoriten über alle Elf-Meter-Schießen bis zum spannenden Finale. Die multimedialen Seiten/Storys mit Live-Tickern, aktuellen Berichten, Live-Streams und Video-Highlights, umfassenden Tabellen, Hintergrundberichten etc. erzielten bisher insgesamt mehr als 60 Millionen Abrufe und wurden damit besonders intensiv genutzt.

Auch die Streamingangebote des ORF zur Fußball-WM waren ein absoluter Publikumshit: Laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) erzielten die via Web und App verfügbaren Live-Streams und Video-on-Demand-Highlights auf der ORF-TVthek, sport.ORF.at und im ORF Fußball-Special bis einschließlich 15. Juli in Österreich insgesamt 11,4 Millionen Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge) und 26,9 Millionen Bruttoviews (registrierte Videostarts einer Sendung oder eines Beitrags). In Summe lag das Gesamtnutzungsvolumen bei 333 Millionen Minuten. Der stärkste WM-Live-Stream war das Elfmeterschießen Russland – Kroatien am 7. Juli mit einer Durchschnittsreichweite von 94.564 – das ist der höchste Wert eines ORF-Live-Stream-Angebotes seit Start der Online-Bewegtbild-Messung durch die AGTT.

Auch das Angebot, im Rahmen des Innovationsprojekts „UHDTV“ die Spiele in dieser neuen TV-Qualität über die TVthek empfangen zu können, wurde gut angenommen und hat für positives Feedback des Publikums gesorgt.

Auch die ORF-TELETEXT-Berichterstattung über die Fußball-Weltmeisterschaft stieß bei den Leserinnen und Lesern auf großes Interesse: Insgesamt haben sich 1,017 Millionen bis inkl. 15. Juli im ORF TELETEXT über das Geschehen in Russland informiert, pro Tag waren es durchschnittlich 193.000. Es gab 25,6 Millionen Seitenaufrufe bzw. durchschnittlich 801.000 Seitenaufrufe pro Tag auf das WM-Special (Seiten 260–278) sowie die Sport-Top-Storys und Übersichtsseiten (Seiten 105, 203–209), die ebenfalls zum Großteil über die Fußball-WM berichteten.

