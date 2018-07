Favoriten: „Bohemian Pleasures“ mit 4 Bands am 21.7.

Wien (OTS/RK) - Der „Kulturverband Böhmischer Prater“ unterstützt ein „Miniatur-Festival“ mit 4 Kapellen: Am Samstag, 21. Juli, musizieren ab 19.00 Uhr die beachtenswerten Gruppen „The End Of Radio“, „Crashing Satellites“, „International Music“ sowie „Gospel Dating Service“. Schauplatz des Konzerts ist der Saal „Tivoli“ (10., Laaer Wald 30c) im Böhmischen Prater. Nach den 4 Gruppen wird zur Freude des ergriffen lauschenden Publikums ein „DJ-Set“ geboten. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf um 14 Euro (Bestellungen:

https://ntry.at/bohemianpleasures). An der Abend-Kasse beträgt der

Kartenpreis 18 Euro. Auskünfte zum „rockigen“ Konzert mit dem Titel „Bohemian Pleasures“: Telefon 0676/720 94 11 (Verbandssprecher:

Manfred Fritz).

Die in Wien beheimatete Gruppe „Gospel Dating Service“ spielt laut Mitteilung der Festival-Organisatoren „gefühlvollen Soul“ und verwöhnt die Zuhörerschaft mit „mitreißenden Refrains und groovigen Uptempo-Rhythmen.“ Aus Essen (Deutschland) kommt das Ensemble „International Music“ in den Saal „Tivoli“ und bringt dort selbstsicher „lakonisch knittrigen Rock mit einer Schippe ‚Shoegaze‘“ zu Gehör.

Fünf Musiker aus dem Mürztal treten unter dem Namen „Crashing Satellites“ auf und „transportieren den Sound der 90er in die Jetztzeit“. Die Satelliten-Combo feiert das 10-Jahre-Jubiläum. Das Duo „The End Of Radio“ setzt E-Bass und Schlagwerk ein und zählt zu den führenden Vertretern der heimischen „Low-End-Pop-Rock-Szene“. Weitere Informationen über die Mitwirkenden sind beim „Kulturverband Böhmischer Prater“ per E-Mail zu erfragen: office @ musicreport.at.

