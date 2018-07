Einladung zur Pressekonferenz „Aus Zwei wird Eins: Zusammenschluss von T-Mobile Austria mit UPC Austria“

Pressekonferenz „Aus Zwei wird Eins: Zusammenschluss von T-Mobile

Austria mit UPC Austria“



Die EU-Wettbewerbsbehörde hat am 9. Juli 2018 die

wettbewerbsrechtliche Freigabe für die vollständige Übernahme von

UPC Austria durch T-Mobile Austria erteilt. Als starker konvergenter

Anbieter mit innovativen Angeboten ist das integrierte neue

Unternehmen der Motor der digitalen Zukunft Österreichs.



T-Mobile Austria lädt aus diesem Anlass zu einer Pressekonferenz

ein, die am Donnerstag, 2. August 2018, um 10 Uhr im APA

Pressezentrum in 1060 Wien stattfindet.



Ihr Gesprächspartner: Andreas Bierwirth, CEO T-Mobile Austria und

designierter CEO UPC Austria



Wir freuen uns, Sie bei unserer Pressekonferenz willkommen zu heißen

und bitten um Anmeldung unter https://t.at/pressekonferenz



Datum: 2.8.2018, um 10:00 Uhr



Ort:

APA-Pressezentrum

Laimgrubengasse, 1060 Wien



Url: https://t.at/pressekonferenz



