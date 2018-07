Bundespräsident Van der Bellen empfängt portugiesischen Präsidenten Marcelo Rebelo de Sousa zur Eröffnung der Salzburger Festspiele

Wien (OTS) - Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Frau Doris Schmidauer werden am Donnerstag, den 26. Juli 2018, den Präsidenten von Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa zur Eröffnung der Salzburger Festspiele empfangen.

Am Freitag, den 27. Juli, wird um 10.30 Uhr die Begrüßung mit militärischen Ehren durch Landeshauptmann Wilfried Haslauer am Mozartplatz erfolgen. Anschließend werden die beiden Staatsoberhäupter um 11.00 Uhr am Festakt zur Eröffnung der Salzburger Festspiele 2018 in der Felsenreitschule teilnehmen und der Bundespräsident wird die Eröffnungsrede halten.

Am Nachmittag ist ein Arbeitsgespräch der beiden Staatsoberhäupter geplant. Bei dieser Gelegenheit sollen die bilateralen Beziehungen und die aktuelle internationale Lage, einschließlich die Zukunft der Beziehungen mit Afrika, sowie relevante europäische Fragen angesprochen werden, unter Berücksichtigung der gegenwärtigen österreichischen Ratspräsidentschaft. Anschließend wird um 15.20 Uhr ein Pressegespräch der beiden Staatsoberhäupter im Kaisersaal stattfinden.

Um 19.00 Uhr werden Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Frau Doris Schmidauer gemeinsam mit Präsident Marcelo Rebelo de Sousa die Premiere von „Die Zauberflöte“ von Wolfgang A. Mozart im Großen Festspielhaus besuchen.

