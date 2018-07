Barbara Redlein erweitert die Führungsetage bei PwC Österreich

Wien (OTS) - Mit dem neuen Geschäftsjahr Anfang Juli erweiterte PwC Österreich seine Führungsetage: Barbara Redlein (37) ergänzt ab sofort das Partnerteam im Bereich Assurance.

Mag. Dr. Barbara Redlein ist seit 15 Jahren bei PwC Österreich tätig und seit 2017 Risk Assurance Leader Austria sowie Mitglied des PwC Europe RAS Leadership Teams. Sie begleitet nationale und internationale Unternehmen bei ihren Digitalisierungsvorhaben aus der Prüferperspektive. Die studierte Wirtschaftsinformatikerin unterstützt dabei Unternehmen, ihre IT-Systeme, Prozesse und Kontrollen laufend an neue Herausforderungen wie SAP S/4 HANA oder neue Rechnungslegungsstandards wie IFRS 16 anzupassen und stellt sicher, dass ihre Transformationsvorhaben erfolgreich sind. Zudem ist sie Spezialistin für die Weiterentwicklung der digitalen Abschlussprüfung.

Redlein verbindet erfolgreich Kinder und Karriere – sie ist Mutter von Caroline (6) und David (3).

Redlein ist Fachvortragende an der Technischen Universität Wien sowie an der FH Campus Wien. Vor PwC war sie bei der EVN AG und dem Österreichischen Controller Institut tätig.

