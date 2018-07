„fidelio“ zeigt „Beatrice Cenci“ live von den Bregenzer Festspielen

Der digitale Klassik-Treffpunkt streamt die österreichische Erstaufführung am 18. Juli um 19.30 Uhr

Wien (OTS) - „fidelio“ (www.myfidelio.at), der digitale Klassik-Treffpunkt von ORF und Unitel, zeigt am Mittwoch, dem 18. Juli 2018, um 19.30 Uhr die österreichische Erstaufführung live von den Bregenzer Festspielen: Berthold Goldschmidts „Beatrice Cenci“, dirigiert von Johannes Debus, mit Christoph Pohl als Graf Francesco Cenci, Dshamilja Kaiser als Lucrezia und Gal James als Beatrice.

Der aus Hamburg stammende Goldschmidt (1903–1996) hat „Beatrice Cenci“ in den Jahren 1949 und 1950 komponiert. Das Libretto für das 1988 in London uraufgeführte Werk stammt von Martin Esslin nach Percy Bysshe Shelleys Drama „The Cenci“ (1819) und erzählt die Geschichte der 1577 in Rom geborenen Beatrice Cenci. Ihr Vater, der Edelmann Francesco Cenci, ließ seine Söhne töten und vergewaltigte Beatrice. Um sich von seinen Sünden freizukaufen, überließ er der Kirche mehrere Besitztümer. Beatrice und ihre Stiefmutter Lucrezia ließen aber Francesco ermorden, um weiteres Unheil von der Familie fernzuhalten. Dafür wurden sie 1599 in Rom hingerichtet.

Die Oper rund um kirchliche Korruption und menschliche Gewalt wird von Johannes Erath inszeniert und eröffnet die heurigen Festspiele am Bodensee.

Die Bregenzer Festspiele auf „fidelio“

Auf die Bregenzer Festspiele freuen sich jährlich mehr als 200.000 Besucher/innen aus aller Welt, die die Opernproduktionen auf der international größten Seebühne genießen.

Zur Einstimmung auf die Festspiele empfiehlt „fidelio“ allen Klassikfans einen Blick in die Rubrik „Entdecken“. Darin zu finden:

Festspiel-Produktionen aus vergangenen Jahren, wie etwa Umberto Giordanos „Andrea Chénier“ (2011) und Mozarts „Zauberflöte“ (2013).

