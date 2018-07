Heute startet die 4. Kinder Business Week in NÖ – Abschlussfest am 20. Juli mit LR Teschl-Hofmeister und WKNÖ-Präsidentin Zwazl

Kinder schnuppern im einwöchigen Ferienbetreuungsprojekt kostenlos eine Woche lang in Berufe und Tätigkeitsfelder

St. Pölten (OTS/NLK) - Am heutigen Montag startet im WIFI St. Pölten die 4. Kinder Business Week in Niederösterreich. Dabei bekommen Kinder und Jugendliche von sieben bis 14 Jahren in dutzenden Workshops und Ideenwerkstätten spannende Eindrücke in Unternehmen wie Bäckerei, Schmiede, Gartenbau, Medienproduktion, Orthopädietechnik, Lebensmittelproduktion und viele weitere Bereiche. Am 19. Juli steht der ganze Tag im Zeichen des Handwerks, bei dem nach Lust und Laune gehämmert, geschraubt und gesägt wird.

Das Ferienbetreuungsprojekt der NÖ Familienland GmbH und der Wirtschaftskammer Niederösterreich bietet eine einwöchige pädagogisch hochwertige Ferienbetreuung von 7.30 Uhr bis 17 Uhr. Je nach Wunsch und familiärem Bedarf können die teilnehmenden Kinder einzelne Workshops besuchen oder halbtags bzw. ganztags betreut werden. Vor, zwischen und nach den Workshops und Vorträgen sorgen Freizeitpädagoginnen und Freizeitpädagogen der NÖ Familienland GmbH für beste Unterhaltung. Auch für Verpflegung ist gesorgt: Ganztägig warten Snacks und mittags gibt es für alle Kinder warme Verpflegung – und das alles kostenlos.

Aviso: Abschlussfest der 4. Kinder Business Week mit Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und WKNÖ-Präsidentin Sonja Zwazl am Freitag, 20. Juli, 14 Uhr, im Julius-Raab Saal des WIFI NÖ (Mariazeller Straße 97, 3100 St. Pölten).

