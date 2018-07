Die nächsten drei Premieren beim Theaterfest Niederösterreich

Amstetten, Langenlois und Staatz

St. Pölten (OTS/NLK) - Mit „Rock of Ages“ präsentiert der Musical Sommer Amstetten heuer eine Rock‘n‘Roll-Liebesgeschichte voll Glam-Rock-Rhythmen der 1980er-Jahre von Def Leppard über Joan Jett, Foreigner, Night Ranger und REO Speedwagon bis hin zu Pat Benatar, Twisted Sister, Poison, Whitesnake und Styx. Premiere feiert die österreichische Erstaufführung des Musicals von Chris D’Arienzo in der Johann-Pölz-Halle am Mittwoch, 18. Juli, ab 19.30 Uhr (musikalische Arrangements und Orchestrierung: Ethan Popp, Regie:

Alex Balga). Gespielt wird bis 11. August, jeweils Donnerstag (außer 19. Juli) bis Samstag ab 19.30 Uhr sowie am Sonntag, 22. Juli, ab 18 Uhr. Nähere Informationen und Karten beim Kultur- und Tourismusbüro Amstetten unter 07472/60 14 54, e-mail office @ musicalsommeramstetten.at und www.musicalsommeramstetten.at.

Bei den Schlossfestspielen Langenlois steht ab Donnerstag, 19. Juli, Carl Zellers Operette „Der Vogelhändler“ auf dem Programm; die Premiere im Schlosspark von Haindorf beginnt um 20.30 Uhr. Regie bei den von musikalischen Dauerbrennern wie „Ich bin die Christel von der Post“ oder „Grüß Euch Gott, alle miteinander“ umrahmten Missverständnissen in Herzensangelegenheiten, die sich allesamt in Wohlgefallen auflösen, führt Michael Scheidl (musikalische Leitung:

Andreas Stoehr). Folgetermine: 20., 21. und 28. Juli sowie 3. und 4. August jeweils ab 20.30 Uhr bzw. Sonntag, 29. Juli, ab 17.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten bei den Schlossfestspielen Langenlois unter 02734/3450, e-mail tickets @ kulturlangenlois.at und www.schlossfestspiele.at.

Ab Freitag, 20. Juli, wird dann die Felsenbühne Staatz zur Kulisse für das Musical „Les Misérables“ von Claude-Michel Schönberg und Alain Boublil nach dem Roman „Die Elenden“ von Victor Hugo; die Premiere beginnt um 20.30 Uhr. Die hier unter der Regie von Werner Auer und der musikalischen Leitung von Gregor Sommer gezeigte Londoner Fassung steht seit 33 Jahren ununterbrochen auf dem Spielplan und gilt als das am längsten laufende Musical weltweit. Gespielt wird bis 11. August, jeweils Donnerstag (außer 9. August) bis Samstag ab 20.30 Uhr. Karten unter 01/960 96-111 und www.oeticket.com; nähere Informationen bei der Felsenbühne Staatz unter 0676/462 20 50, e-mail felsenbuehne.staatz @ aon.at und www.felsenbuehne-staatz.at.

Nähere Informationen und Karten für alle Produktionen auch bei der gemeinsamen Ticket-Line 01/960 96-111 und im Internet unter www.theaterfest-noe.at, wo zudem die kostenlose Programmbroschüre bestellt werden kann.

