Verordnung der Landespolizeidirektion Wien

Wien (OTS) - Am 16. Juli und am 17. Juli 2018 tritt ab 07:00 Uhr ein Platzverbot gem. § 36 Abs. 1 des Sicherheitspolizeigesetzes im Bereich des Bruno-Kreisky-Platzes und der Aristides-de-Sousa-Mendes-Promenade in Kraft.

Die Verordnung kann auf der Internetseite der LPD Wien unter www.polizei.gv.at unter der Rubrik „Verordnungen der LPD Wien“ eingesehen werden.

