AMPAC Fine Chemicals wird von SK Holdings erworben

Rancho Cordova, Kalifornien (ots/PRNewswire) - AMPAC Fine Chemicals (AFC), ein führendes Unternehmen für die Vertragsentwicklung und -Produktion (CDMO) mit Sitz in den USA, hat heute seine Veräußerung an die SK Holdings (SK) bekannt gegeben, eine Investment-Holdingfirma der SK Group (South Korea). Dieser Erwerb ist die größte Transaktion im Bereich der Erwerbungen und Zusammenschlüsse der Pharmaziebranche Koreas.

Seit Februar 2014 war AFC im Besitz von H.I.G. Capital (H.I.G.), einer globalen Private-Equity-Firma. Im Eigentum von H.I.G. hat AFC die Produktionstätigkeit der Einrichtung in Rancho Cordova (Kalifornien) ausgebaut, AMPAC Analytical gegründet, eine moderne Fabrik in Petersburg (Virginia) erworben, die Produkt-Pipeline wesentlich erweitert und seit dem Erwerb jedes Jahr in der Branche führendes Wachstum erzielt.

SK erwirbt AFC aufgrund von dessen einzigartigen Kapazitäten, der Einrichtungen der Weltklasse, des exzellenten Rufes, der herausragenden Mitarbeiter und des sehr guten Wachstumspotenzials. AFC ist der einzige CDMO-Betrieb von SK in den USA und wird bei der Entwicklung von SK als weltweit führendem Unternehmen in der Herstellung von Pharmazeutika eine entscheidende Rolle spielen.

"Pharmazeutika sind einer der entscheidenden Pfeiler des Wachstums von SK Holdings und der Erwerb von AFC ist ein wichtiger Schritt, auf dem Markt zu einer globalen Kraft zu werden", sagte Donghyun Jang, Präsident und CEO von SK Holdings. Donghyun Jang setzte hinzu: "Die Kompetenzen von AFC bei Herstellung und Produktion und erfolgreiche Zulassungen bilden für SK eine exzellente Ergänzung."

Aslam Malik, CEO von AFC, setzte hinzu: "Wir sind höchst erfreut, Teil von SK Holdings zu werden. SK und AFC ergänzen sich bestens. Mit der starken Präsenz von SK in Europa und Asien sind wir in der Lage, unseren Kunden aufgrund der globalen Lieferkette ein wesentlich größeres Produktportfolio zu bieten. Gemeinsam werden wir das Ziel von SK, zu einem globalen CDMO der höchsten Kategorie heranzuwachsen, erreichen."

INFORMATIONEN ZU AMPAC FINE CHEMICALS

AFC ist ein in den USA ansässiges Unternehmen, das seine Kompetenzen in der Prozessentwicklung, der Ausweitung und cGMP-konformen kommerziellen Herstellung von pharmazeutischen Wirkstoffen und registrierten Zwischenprodukten für Pharma- und Biotech-Kunden unter Beweis gestellt hat. Seine speziell konstruierten Anlagen und das erfahrene Personal ermöglichen AFC die sichere Herstellung von hochenergetischen Verbindungen im kommerziellen Maßstab. Weitere Technikplattformen von AFC umfassen die Herstellung von hoch wirksamen Verbindungen, kontinuierliche Verfahren und chromatographische Trennung im industriellen Maßstab mittels SMB-Chromatographie (Simulated Moving Bed). Zudem stellt AMPAC Analytical Testdienste für die Pharmaindustrie bereit. Die Betriebsstandorte von AFC befinden sich in Rancho Cordova und El Dorado Hills (Kalifornien), La Porte (Texas), und Petersburg (Virginia). Weitere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie auf dessen Website unter www.ampacfinechemicals.com.

INFORMATIONEN ZU SK HOLDINGS

SK Holdings baut den Wert seines Portfolios durch langfristige, strategische Investitionen mittels einer Zahl konkurrenzfähiger Tochtergesellschaften in einer Reihe geschäftlicher Bereiche weiter aus, darunter Energie und Chemie, Information und Telekommunikation sowie Halbleiter. Zudem konzentriert SK Holdings sich darauf, seine Wachstumsgrundlagen durch gewinnbringendes und praktisches Management auf Basis finanzieller Stabilität weiter zu stärken, derweil der Unternehmenswert durch Investitionen in neue Firmen mit künftigem Wachstum gesteigert wird. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.sk.com/en/index.jsp.

Rückfragen & Kontakt:

AMPAC FINE CHEMICALS +1 (888) 330-2232

E-Mail: afcbusdev @ apfc.com

Website: www. ampacfinechemicals.com oder Patrick Park +1 (916)

357-6376



KONTAKT: SK HOLDINGS Medien: NAMIN KIM

+82 10 5526 7833

kni @ sk.com oder Investoren: GUNWOO KIM

+82 10 8635 8961

kim.gunwoo @ sk.com